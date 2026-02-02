Ciclismo | La Granfondo Cittò di Loano si avvicina, appuntamento l'8 febbraio

Domenica 8 febbraio si terrà la 15^ edizione della Gran Fondo Città di Loano, la gara ciclistica organizzata dal Gruppo Sportivo LoaBikers con il patrocinio ed il contributo dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L'edizione 2026 della Gran Fondo sarà anche valevole come quindicesimo “Memorial Laura Pesce”, che assegnerà un premio speciale alla prima donna classificata nella categoria W2, come prova del Campionato Nazionale Acsi e come prima prova del Trofeo LoaBikers.

La Granfondo Città di Loano si disputerà su una distanza di oltre 100 chilometri. I ciclisti partiranno alle 9.30 da via degli Alpini, si immetteranno sulla via Aurelia e si dirigeranno verso Albenga passando per Borghetto e Ceriale. Una volta raggiunta la città delle Torri, i corridori lasceranno la costa per l'entroterra: toccheranno le frazioni albenganesi di San Fedele e Lusignano e giungeranno quindi a Villanova d'Albenga, Ortovero e Pogli. Dopo un breve sconfinamento a Ponterotto e Ranzo in provincia di Imperia, i ciclisti giungeranno a Costa Bacelega, dove inizierà la suggestiva “balconata” sulla Valle d'Arroscia che li porterà a toccare Onzo, Vendone, Arnasco e Cenesi. Passato Cisano sul Neva e giunti a Zuccarello, per i ciclisti inizierà la salita fino attraverso Castelvecchio di Rocca Barbena fino al Colle dello Scravaion, il “Gran premio della montagna” della Granfondo Città di Loano coi suoi 814 metri di quota. Seguirà la rapida discesa che porterà gli atleti a Bardineto. In seguito i partecipanti dirigeranno il manubrio verso Carpe, Toirano e Boissano. Qui inizierà l'ultima discesa che condurrà all'arrivo in via degli Alpini a Loano.

Nel giorno della corsa la circolazione veicolare sarà interrotta per diversi minuti, prima e dopo il passaggio dei corridori.

Ad una media di 37 chilometri gli orari i passaggi saranno: Loano (Ss1) alle 9.32; Borghetto (Ss1) alle 9.35; Albenga (Ss1) alle 9.47; San Fedele d'Albenga (Sp6) alle 9.39; Lusignano d'Albenga (Sp6) alle 9.40; Villanova d'Albenga (Sp6 e Sp453) alle 9.45; Ortovero (Sp453) alle 9.53; Pogli (Sp453) alle 9.57; Ponterotto (Sp453) alle 10.01; Costa Bacelega (Sp14 e Sp78 e Sp35) alle 10.06; Onzo (Sp35) alle 10.14; Vendone (Sp35) alle 10.20; Arnasco (Sp35 e Sp19) alle 10.33; Cenesi (Via Pineta) alle 10.39; Cisano sul Neva (Via Delautra e A. Colombo e Sp 582) alle 10.40-10.45; Zuccarello (Sp582) alle 10.52; Castelvecchio di Rocca Barbena (Sp52) alle 11.00; Colle dello Scravaion (Sp52) alle 11.14; Bardineto (Sp52 e Sp60) alle 11.20; Carpe (Sp60) alle 11.40; Toirano (Sp60 e Sp25) alle 11.51; Boissano (Sp60 e Sp25) alle 11.56; Loano (Sp25 e Ss1) alle 12.02.

Ad una media di 39 chilometri gli orari i passaggi saranno: Loano (Ss1) alle 9.30; Borghetto (Ss1) alle 9.33; Albenga (Ss1) alle 9.44; San Fedele d'Albenga (Sp6) alle 9.37; Lusignano d'Albenga (Sp6) alle 9.38; Villanova d'Albenga (Sp6 e Sp453) alle 9.42; Ortovero (Sp453) alle 9.50; Pogli (Sp453) alle 9.54; Ponterotto (Sp453) alle 9.57; Costa Bacelega (Sp14 e Sp78 e Sp35) alle 10.02; Onzo (Sp35) alle 10.10; Vendone (Sp35) alle 10.16; Arnasco (Sp35 e Sp19) alle 10.28; Cenesi (Via Pineta) alle 10.33; Cisano sul Neva (Via Delautra e A. Colombo e Sp 582) alle 10.33-10.35; Zuccarello (Sp582) alle 10.46; Castelvecchio di Rocca Barbena (Sp52) alle 10.53; Colle dello Scravaion (Sp52) alle 11.06; Bardineto (Sp52 e Sp60) alle 11.13; Carpe (Sp60) alle 11.32; Toirano (Sp60 e Sp25) alle 11.42; Boissano (Sp60 e Sp25) alle 11.46; Loano (Sp25 e Ss1) alle 11.52.

La premiazione si terrà alle 16 presso lo stadio Ellena. Sabato 7 febbraio alle 12 è prevista l'apertura dell'area expo presso lo stadio Ellena di viale Silvio Amico. Alle 15 si terrà la gara di Mtb Fci Giovanissimi. Alla stessa ora si apriranno le iscrizioni alla Gran Fondo.