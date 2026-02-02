Nuoto Artistico | La Rari Nantes Savona vince il titolo tricolore, Berio Berruti: "Siamo soddisfatti, i campionati sono stati preparati in dieci giorni"

La Rari Nantes Savona è Campione d’Italia di nuoto artistico.

Il titolo è stato conquistato al Campionato Italiano Assoluto Invernale che si è concluso ieri nello Stadio del Nuoto di Riccione.

“Siamo molto soddisfatti - ha spiegato la dirigente responsabile Matilde Berio Berruti - anche perché non abbiamo avuto molto tempo per preparare il Campionato. Le nostre atlete, infatti, erano impegnate con la Nazionale fuori Savona ed hanno avuto solo 10 giorni di tempo per prepararsi”.

E per le atlete ed atleti biancorossi che vestono il costume azzurro il ritmo continua serrato.

La Nazionale Italiana, guidata dal D.T. Patrizia Giallombardo, sarà impegnata in California dal 10 al 23 febbraio per un allenamento collegiale con la Nazionale USA.

Della trasferta a stelle e strisce faranno parte i savonesi:

Sofia Mastroianni, Sarah Rizea, Giulia Vernice, Flaminia Vernice, Ginevra Marchetti, Gabriele Minak, Sophie Tabbiani, Giorgia Lucia Macino, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Greta Gitto.



Medaglie conquistate dalle sincronette e sincronetti biancorossi

Finale della Squadra

BANCO BPM Rari Nantes Savona – 240.6876

Busto Nuoto – 239.7625

Città Sport Vicenza – 214.9083



Finale del Solo Maschile

Filippo Pelati (Fiamme Oro / Uisp Bologna) – 261.6863

Francesco Cosentino (All Round Sport & Wellness) – 246.1563

Gabriele Minak (Banco BPM Rari Nantes Savona) – 236.8814



Finale del Solo Femminile

Enrica Piccoli (Fiamme Oro / Montebelluna Nuoto) – 282.6113

Susanna Pedotti (Fiamme Oro / Busto Nuoto) – 268.8913

Ginevra Marchetti (Banco BPM Rari Nantes Savona) – 263.2463



Finale del Duo Femminile

Enrica Piccoli (Fiamme Oro / Montebelluna) e Lucrezia Ruggiero (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) – 310.2567

Alessia Macchi (Marina Militare / Busto Nuoto) e Sofia Mastroianni (Marina Militare / Banco BPM Rari Nantes Savona) – 294.6563

Gaia Cupaioli e Giorgia Cupaioli (Aurelia Nuoto) – 286.9183

(161.2783 E e 128.9000 IA)



Finale del Duo Misto

Filippo Pelati (Fiamme Oro / Uisp Bologna) e Lucrezia Ruggiero (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) – 271.4617

Gabriele Minak e Ginevra Marchetti (Banco BPM Rari Nantes Savona) – 228.3950

Francesco Cosentino e Elisa Di Spirito (All Round Sport & Wellness) – 219.3067



Classifica di società civili

BANCO BPM Rari Nantes Savona – 868.00

Aurelia Nuoto – 590.00

Montebelluna Nuoto – 576.50

La squadra Assoluta del BANCO BPM Rari Nantes Savona Campione d’Italia è composta da:

Beatrice Andina, Giorgia Lucia Macino, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice, Flaminia Vernice, Sarah Maria Rizea, Greta Gitto, Gabriele Minak, Ginevra Marchetti, Valentina Bisi, Melissa Polidoro Baglione, Alessandro Lucci, Sofia Lucci, Alice Maddalena, Alice Tissone, Giulia Ottonello.

La Rari si è anche avvalsa del punteggio del Doppio di Sofia Mastroianni (Rari Nantes Savona – Marina Militare).

La squadra biancorossa era guidata dalle allenatrici Federica Sala e Maryna Krykunova.