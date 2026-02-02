Nuoto Artistico | La Rari Nantes Savona vince il titolo tricolore, Berio Berruti: "Siamo soddisfatti, i campionati sono stati preparati in dieci giorni"

La Rari Nantes Savona è Campione d’Italia di nuoto artistico.
Il titolo è stato conquistato al Campionato Italiano Assoluto Invernale che si è concluso ieri nello Stadio del Nuoto di Riccione.
“Siamo molto soddisfatti - ha spiegato la dirigente responsabile Matilde Berio Berruti - anche perché non abbiamo avuto molto tempo per preparare il Campionato. Le nostre atlete, infatti, erano impegnate con la Nazionale fuori Savona ed hanno avuto solo 10 giorni di tempo per prepararsi”.
E per le atlete ed atleti biancorossi che vestono il costume azzurro il ritmo continua serrato.
La Nazionale Italiana, guidata dal D.T. Patrizia Giallombardo, sarà impegnata in California dal 10 al 23 febbraio per un allenamento collegiale con la Nazionale USA.
Della trasferta a stelle e strisce faranno parte i savonesi:
Sofia Mastroianni, Sarah Rizea, Giulia Vernice, Flaminia Vernice, Ginevra Marchetti, Gabriele Minak, Sophie Tabbiani, Giorgia Lucia Macino, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Greta Gitto.
Medaglie conquistate dalle sincronette e sincronetti biancorossi
Finale della Squadra
BANCO BPM Rari Nantes Savona – 240.6876
Busto Nuoto – 239.7625
Città Sport Vicenza – 214.9083
Finale del Solo Maschile
Filippo Pelati (Fiamme Oro / Uisp Bologna) – 261.6863
Francesco Cosentino (All Round Sport & Wellness) – 246.1563
Gabriele Minak (Banco BPM Rari Nantes Savona) – 236.8814
Finale del Solo Femminile
Enrica Piccoli (Fiamme Oro / Montebelluna Nuoto) – 282.6113
Susanna Pedotti (Fiamme Oro / Busto Nuoto) – 268.8913
Ginevra Marchetti (Banco BPM Rari Nantes Savona) – 263.2463
Finale del Duo Femminile
Enrica Piccoli (Fiamme Oro / Montebelluna) e Lucrezia Ruggiero (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) – 310.2567
Alessia Macchi (Marina Militare / Busto Nuoto) e Sofia Mastroianni (Marina Militare / Banco BPM Rari Nantes Savona) – 294.6563
Gaia Cupaioli e Giorgia Cupaioli (Aurelia Nuoto) – 286.9183
(161.2783 E e 128.9000 IA)
Finale del Duo Misto
Filippo Pelati (Fiamme Oro / Uisp Bologna) e Lucrezia Ruggiero (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) – 271.4617
Gabriele Minak e Ginevra Marchetti (Banco BPM Rari Nantes Savona) – 228.3950
Francesco Cosentino e Elisa Di Spirito (All Round Sport & Wellness) – 219.3067
Classifica di società civili
BANCO BPM Rari Nantes Savona – 868.00
Aurelia Nuoto – 590.00
Montebelluna Nuoto – 576.50
La squadra Assoluta del BANCO BPM Rari Nantes Savona Campione d’Italia è composta da:
Beatrice Andina, Giorgia Lucia Macino, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice, Flaminia Vernice, Sarah Maria Rizea, Greta Gitto, Gabriele Minak, Ginevra Marchetti, Valentina Bisi, Melissa Polidoro Baglione, Alessandro Lucci, Sofia Lucci, Alice Maddalena, Alice Tissone, Giulia Ottonello.
La Rari si è anche avvalsa del punteggio del Doppio di Sofia Mastroianni (Rari Nantes Savona – Marina Militare).
La squadra biancorossa era guidata dalle allenatrici Federica Sala e Maryna Krykunova.