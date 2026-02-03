Football Americano | I Pirates scaldano i motori per la nuova stagione: sabato 7 febbraio la presentazione ufficiale

I Pirates 1984 Albisola scaldano i motori in vista della nuova stagione ormai alle porte.
Sabato 7 febbraio, alle ore 16:00, sarà il Golden Padel di Albisola Superiore a ospitare la presentazione ufficiale del team per il 2026, segnando l’inizio di un nuovo capitolo dopo la scelta coraggiosa della società di ripartire dal Campionato Nazionale IFL2.
Nonostante la salvezza conquistata sul campo nella massima serie lo scorso anno, la dirigenza guidata dal presidente Michele Giacchello ha optato per un consolidamento strutturale in Seconda Divisione, puntando a ricostruire basi solide per un progetto tecnico a lungo termine che valorizzi il legame con il territorio ligure.
L’evento di sabato rappresenterà il debutto mediatico della franchigia "blue navy", che svelerà non solo il roster completo dei giocatori, lo staff tecnico e l’identità del nuovo main sponsor. Questo ingresso societario è considerato un tassello fondamentale per sostenere le ambizioni del club nel girone A della IFL2, dove i pirati dovranno vedersela con diversi avversari storici.
La presentazione sarà l'occasione per il General Manager Eugenio Meini e per tutto l'ambiente di ribadire l'obiettivo stagionale: tornare a essere protagonisti assoluti del football americano nazionale partendo dalla propria "baia" albisolese.
Il countdown verso il kick-off ufficiale è ormai agli sgoccioli. Con il campionato ai nastri di partenza tra fine febbraio e inizio marzo, i Pirates si preparano a issare nuovamente il Jolly Roger, pronti a dare battaglia su ogni yard per riconquistare un posto nell'élite del football tricolore.