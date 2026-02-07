Calcio | Eccellenza. Il derby chiama Carcarese e Millesimo, Girgenti esordisce contro la capolista

La ventesima giornata del campionato di Eccellenza inizierà formalmente oggi pomeriggio al "Candido Corrent", dove la Carcarese e il Millesimo daranno vita al secondo derby valbormidese stagionale.

Gli umori e lo stato di forma delle rispettive squadre hanno viaggiato negli ultimi giorni su binari opposti: la capolista di Macchia continua a mietere punti e risultati, l'ultimo la vittoria al 99' di domenica scorsa contro l'Arenzano, mentre sul fronte biancorosso sarà il giorno dell'esordio di Davide Girgenti.

Il tecnico è stato chiamato alla guida della Prima Squadra dopo le dimissioni presentate da Michele Battistel e, nonostante le poche ore per preparare la partita, in tutto l'ambiente carcarese si respira la volontà di riprendere il proprio cammino dopo i quattro gol incassati da Pietra Ligure e Genova Calcio.

Il match inizierà alle 15:30 e sarà diretto da Messina di Castellammare di Stabia. Webcronaca e livescore su Svsport.it

