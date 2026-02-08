Football americano | Si alza il sipario sulla nuova stagione dei Pirates: "Pronti ad affrontare le sfide che ci aspettano" (FOTO e VIDEO)

Il Golden Padel di Albisola Superiore ha ospitato ieri, sabato 7 febbraio, la presentazione ufficiale dei Pirates 1984, storica compagine savonese di football americano. In vista della prossima stagione, che vedrà la squadra del presidente Michele Giacchello militare in IFL2, la società ha scelto una strada chiara e ponderata. Nonostante la salvezza conquistata sul campo nella massima serie lo scorso anno, la dirigenza ha optato per un percorso di consolidamento strutturale, con l’obiettivo di ricostruire basi solide e dare continuità a un progetto tecnico di lungo periodo.

A fare il punto sulla nuova stagione è stato il presidente Michele Giacchello, che ha ribadito la fiducia nel lavoro svolto fin qui: "Siamo pronti e abbiamo lavorato intensamente, come sempre, per tutta la preseason. Fra poco il campo dovrà dire la sua, ma noi ci riteniamo preparati per affrontare le sfide che ci aspettano. Non abbiamo mai smesso di lavorare e siamo riusciti a confermare lo staff tecnico uscente, rinforzandolo con un arrivo dagli Stati Uniti che giungerà nei prossimi giorni: un offensive coordinator di fama, Wayne Anderson. Abbiamo costruito lo staff nel miglior modo possibile". Al riconfermato staff tecnico, guidato dal capo allenatore Alfredo Giuso Delalba, si aggiunge dunque Wayne Anderson, classe 1967. Il nuovo offensive coordinator statunitense porta con sé un bagaglio di oltre trent’anni di esperienza, maturata sia come head coach sia come coordinatore offensivo, con importanti trascorsi in team italiani, campionati vinti e riconoscimenti personali, oltre alla partecipazione a numerosi camp NFL.

Nel corso della presentazione è stata svelata anche l’identità del nuovo main sponsor: Tecnicaer Engineering, società di architettura e ingegneria integrata innovativa, rappresentata per l’occasione dal presidente Fabio Inzani, che ha spiegato le ragioni della scelta: "A convincermi a investire in questa società, oltre all’amicizia con la dirigenza, è stato lo spirito che contraddistingue questo sport e questa squadra: l’aspirazione a grandi obiettivi, la volontà di distinguersi, di lasciare qualcosa sul territorio e di regalare emozioni e vittorie ai tifosi".

All’evento hanno preso parte, per il Comune di Albisola Superiore, il sindaco Maurizio Garbarini, il vicesindaco e assessore allo Sport Luca Ottonello e Sabrina Siri, consigliere con delega a promozione e coesione sociale dello sport; presente anche l’assessore allo Sport del Comune di Savona, Francesco Rossello.

In casa Pirates sono intervenuti anche il general manager Eugenio Meini, il capo allenatore Alfredo Giuso Delalba e il team manager Alessandro Maffei, che ha sottolineato l'impegno della società anche a livello giovanile ricordando inoltre la collaborazione con le scuole.

Il general manager ha sottolineato le aspettative per la stagione alle porte: "Siamo alla vigilia di un importante campionato 2026, che penso ci darà molte soddisfazioni. Abbiamo rinnovato in parte la squadra e ci aspettiamo sempre il meglio, perché lavoriamo per il meglio: 'best is the standard', l’asticella è sempre alta". E sulla rinuncia alla IFL: "Abbiamo preferito fare un passo indietro, ristrutturarci e ricompattarci, per poi ripartire alla grande".

Chiude il quadro l’intervento del capo allenatore, che ha ribadito l’identità e le ambizioni del gruppo: "Cambierà il campionato, ma non cambierà l’anima di questa squadra. Il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo e vincere il campionato, perché questo è il nostro DNA. Sarà una stagione intensa e importante, con tanta voglia di riscatto rispetto all’anno scorso dove abbiamo comunque ben figurato, pur non essendo mai stati a ranghi completi per l’assenza di alcuni import player. Quando siamo arrivati in fondo abbiamo dimostrato il nostro vero valore e potevamo anche chiudere più in alto in classifica. Quest’anno dimostreremo che, ovunque partecipiamo a un campionato, lo facciamo da protagonisti e non da semplici comparse".

Tra i presenti all'appuntamento albisolese anche Antonio Micillo, presidente del CONI Comitato Regionale Liguria, Roberto Pizzorno, delegato provinciale CONI, e Aureliano Pastorelli, presidente della Consulta dello Sport.