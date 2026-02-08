Calcio | Seconda Categoria. Programma frastagliato nel girone A, via al ritorno nel gruppo B

GIRONE A

Quattro partite in programma dopo l'anticipo vinto dalla Golfodianese B sul Camporosso Under 21.

Unica savonese in campo sarà la Villanovese, alle 15:00, contro il Real Santo Stefano.

La gara del Borghetto B è calendarizzata mercoledì 15 febbraio contro il San Bartolomeo Cervo.

Sugli altri campi si disputeranno Oneglia Under 21 Carlin's Boys, Vallecrosia - Argentina e Sanremo 2000 - Albingaunia Under 21.

GIRONE B

Torna a pieno regime il girone B di Seconda Categoria.

Buona parte delle partite si disputerà alle 18:00 con Plodio - Giusvalla, Rocchettese - Bardineto, Sassello Mallare e Spotornese - Priamar.

Alle 15:00 apriranno la prima gara del girone di ritorno Carcarese Under 21 - Murialdo e una gustosissima Pallare - Nolese.





