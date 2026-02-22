Football Americano | I Pirates battezzano la stagione contro Torino, ecco come seguire la partita in diretta

Oggi pomeriggio i Pirates 1984 iniziano la nuova avventura nella IFL2 italiana e la

copertura mediatica, per garantire a chi tifa pirati da lontano e non potrà sostenerli al Pirates field, sarà a dir poco ottimale.

Grazie al nuovo sponsor TECNICAER è nata la collaborazione con RETE7, importante emittente del nord ovest che trasmetterà live le gare interne dei pirati albissolesi.

Di seguito i canali per seguire dalle 14.20 la gara odierna contro i forti Reapers Torino:

Piemonte canale 13, Lombardia canale 116, Liguria canale 83 e Valle d’Aosta canale 13.

Su SKY sarà presente sul canale 825 e su TVSAT canale 420. Anche sul canale uﬃciale YouTube dei Pirates 1984 si potrà seguire le gesta della ciurma allenata da coach Giuso Delalba.

Anche su FIDAF TV infine la gara Pirates vs Reapers sarà visibile live.

Non riuscirete a seguire comodamente sul divano di casa vostra il kick oﬀ della nuova stagione Pirates? Nessun problema perché in vostro soccorso accorrerà ancora una volta RETE7.

Infatti lunedì sera alle 21 sui canali sopra elencati potrete gustarvi l’intera partita di week1 dei Pirates in replica.

Niente è stato lasciato al caso, in nessun modo potrete perdervi il football americano in liguria. Non rimane che augurarvi buona visione e buon divertimento con il commento di Giorgio Bianchini e Giovanni Casirati in italiano “easy”, come vuole la tradizione Pirates, così da fare apprendere, soprattutto

per i neofiti che si vogliono avvicinare a questo sport, le nozioni base, le

regole, i falli e il punteggio “americano”, mentre si gustano comodamente a casa la partita inaugurale di questo nuovo campionato IFL2 dei Pirates 1984.