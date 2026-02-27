Calcio | I giocatori dell’Imperia e mister Riolfo ridanno colore al “Ciccione” (Foto e video)

Giornata di lavoro, mercoledì scorso, e grande senso di appartenenza per i calciatori e lo staff dell’Imperia Calcio, come documentato da un video pubblicato sulle pagine social del club, impegnati a sistemare lo storico Stadio "Nino Ciccione". Ridipinte la gradinata Sud e settore Distinti pur inagibile da molti anni, oltre a una mano di vernice su cancelli, infissi e passamano per restituire decoro e nuova immagine all’impianto.

Un intervento semplice ma significativo, che dimostra come l’attaccamento alla maglia passi anche dalla cura della propria casa sportiva.