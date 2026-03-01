Calcio | Prima Categoria A. Giornata chiave per i playoff, il Borghetto riceve la capolista Virtus Sanremese

L’ultimo terzo di stagione è ormai alle porte nel girone A di Prima Categoria e le gare in programma oggi potrebbero incidere in modo significativo sugli equilibri di fine campionato.
Tutte le squadre coinvolte nella corsa playoff guarderanno con attenzione al “Morel” di Ventimiglia, dove il Cengio sarà chiamato a superare i frontalieri per accorciare le distanze dal secondo posto. Un eventuale successo della formazione granata finirebbe però per chiudere virtualmente i giochi con largo anticipo: con sette punti di margine tra seconda e terza posizione, infatti, gli spareggi promozione non verrebbero disputati.
Albingaunia e Andora scenderanno in campo al Riva per non avere comunque rimpianti, con l'auspicio di rivedere una gara scoppiettante come il 3-3 nel match di andata.
A una manciata di chilometri si disputeranno Cisano - Quiliano & Valleggia (ottimo il momento per la squadra di Molinaro) e Borghetto - Virtus Sanremese, con i ragazzi di mister Perrone chiamati a un'impresa quasi impossibile.
Discesa in riviera per il Dego, ospite dell'Oneglia, mentre San Filippo Neri - Altarese completerà il quadro di giornata alle 18:00.