Calcio | 02 marzo 2026, 10:33

Calcio | Millesimo forza sei con il Taggia, gara archiviata in poco più di 40 minuti

Samuele Piccardo, per lui una doppietta

Prosegue senza deviazioni il cammino del Millesimo, che davanti al proprio pubblico liquida con un netto 6-1 il Taggia e conserva intatto il margine di cinque punti sul Pietra Ligure.

La sfida dura, di fatto, poco più di mezz’ora. L’approccio dei padroni di casa è incisivo e concreto: all’8’ Piccardo M. apre le marcature, al 12’ Piccardo S. raddoppia capitalizzando l’inerzia iniziale. Il Taggia fatica a contenere ritmo e qualità avversarie e al 37’ Latini firma il terzo centro, prima che Totaro, al 42’, allarghi ulteriormente il divario chiudendo virtualmente la pratica già prima dell’intervallo.

Nella ripresa il copione resta a senso unico. Pellicanò va a bersaglio al 46’, ma è nel segmento conclusivo che il Millesimo completa l’opera: Zè Francis all’83’ e ancora Piccardo S. all’85’ impreziosiscono un risultato che fotografa la differenza vista in campo.

Ora per il Millesimo si staglia all'orizzonte uno dei tornanti più difficili del campionato: la trasferta tra le mura del Campomorone. In caso di successo anche in terra genovese, la strada verso la Serie D potrebbe essere davvero spianata.
 

MILLESIMO – TAGGIA 6-1

Marcatori: 8’ Piccardo M., 12’ Piccardo S., 37’ Latini, 42’ Totaro, 46’ Pellicanò (T), 83’ Zè Francis, 85’ Piccardo S.

Millesimo: Canevari, Siri, Piccardo M. (89’ Perovic), Latini, Facello, Vittori A., Totaro (46’ Zè Francis), Lazzaretti (46’ Cappellari), Piccardo S., Villar (80’ Nacci), Bovio (65’ Bove).
All. Macchia

Taggia: Ciccia, Moglan (55’ Peirano), Romeo (46’ Cava), Negro, Colantonio, Alasia G., Celella, Gallo (80’ Panaro), Avandro (46’ Falcone), Pellicanò, Grisi (46’ Cassini S.).
All. Caverzan

Arbitro: Fraticelli di Genova

