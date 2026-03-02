Calcio | Millesimo forza sei con il Taggia, gara archiviata in poco più di 40 minuti

Prosegue senza deviazioni il cammino del Millesimo, che davanti al proprio pubblico liquida con un netto 6-1 il Taggia e conserva intatto il margine di cinque punti sul Pietra Ligure.

La sfida dura, di fatto, poco più di mezz’ora. L’approccio dei padroni di casa è incisivo e concreto: all’8’ Piccardo M. apre le marcature, al 12’ Piccardo S. raddoppia capitalizzando l’inerzia iniziale. Il Taggia fatica a contenere ritmo e qualità avversarie e al 37’ Latini firma il terzo centro, prima che Totaro, al 42’, allarghi ulteriormente il divario chiudendo virtualmente la pratica già prima dell’intervallo.

Nella ripresa il copione resta a senso unico. Pellicanò va a bersaglio al 46’, ma è nel segmento conclusivo che il Millesimo completa l’opera: Zè Francis all’83’ e ancora Piccardo S. all’85’ impreziosiscono un risultato che fotografa la differenza vista in campo.

Ora per il Millesimo si staglia all'orizzonte uno dei tornanti più difficili del campionato: la trasferta tra le mura del Campomorone. In caso di successo anche in terra genovese, la strada verso la Serie D potrebbe essere davvero spianata.



MILLESIMO – TAGGIA 6-1

Marcatori: 8’ Piccardo M., 12’ Piccardo S., 37’ Latini, 42’ Totaro, 46’ Pellicanò (T), 83’ Zè Francis, 85’ Piccardo S.

Millesimo: Canevari, Siri, Piccardo M. (89’ Perovic), Latini, Facello, Vittori A., Totaro (46’ Zè Francis), Lazzaretti (46’ Cappellari), Piccardo S., Villar (80’ Nacci), Bovio (65’ Bove).

All. Macchia

Taggia: Ciccia, Moglan (55’ Peirano), Romeo (46’ Cava), Negro, Colantonio, Alasia G., Celella, Gallo (80’ Panaro), Avandro (46’ Falcone), Pellicanò, Grisi (46’ Cassini S.).

All. Caverzan

Arbitro: Fraticelli di Genova