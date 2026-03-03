Stelle nello Sport, entra nel clou il Premio Fotografico Nicali-Iren: gli scatti da inviare entro lunedì 16 marzo

Entra nel vivo la quattordicesima edizione del Premio Fotografico Nicali-Iren, promosso da Stelle nello Sport. Il contest è aperto a tutti i residenti in Liguria — atleti, tecnici, dirigenti o semplici appassionati — e non richiede competenze professionali. Gli interessati possono inviare un massimo di tre scatti all'indirizzo email dedicato entro la scadenza fissata per lunedì 16 marzo.

Il regolamento prevede due canali di valutazione: una Giuria di Qualità e una Giuria Popolare tramite i "Mi Piace" su Facebook. Per i primi venti classificati (dieci per categoria) sono previsti riconoscimenti che includono gadget tecnici e l'ingrandimento incorniciato della propria opera. I premi principali spaziano da viaggi in nave verso le isole e pacchetti esperienziali per la giuria tecnica, fino a biciclette elettriche e voucher turistici per i preferiti del web.

L'iniziativa mira a raccontare lo sport in tutte le sue sfaccettature attraverso la creatività dei partecipanti. Tutti i dettagli operativi e il regolamento completo sono consultabili sul portale ufficiale dell'organizzazione.