Equitazione | Le Perle Nere di GiuEle inaugurano la stagione 2026 tra Volteggioco a Genova e stage con i campioni del mondo

Sabato scorso è coinciso con una bella giornata di gare per gli atleti delle categorie ludiche F e L dell’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle, settore della Polisportiva del Finale. I portacolori più giovani del settore di Equitazione e Volteggio Equestre hanno partecipato al Volteggioco, evento organizzato a Genova presso il Centro Ippico Genovese, che ha inaugurato la nuova stagione sportiva 2026.

Questa manifestazione, nata proprio a Genova e ormai diffusa in Liguria, è dedicata agli atleti più piccoli che si avvicinano per la prima volta alla disciplina del volteggio equestre. Il Volteggioco si svolge interamente sul cavallo finto, una struttura in legno o metallo sulla quale vengono fissati i maniglioni. L’evento rappresenta anche un’importante occasione per promuovere il volteggio equestre: non richiedendo l’utilizzo di un cavallo vero, permette infatti anche ad altri centri ippici, magari non completamente dedicati al volteggio, di creare piccole coreografie per i propri ragazzi.

Il Volteggioco rappresenta la perfetta unione tra sport e divertimento, offrendo maggiore flessibilità sia nelle coreografie a terra sia negli esercizi sul cavallo finto. Le atlete più giovani, Gloria Guzzi e Margherita Punzoni, hanno presentato un programma libero a tema “Madagascar”, mentre le ragazze più grandi — Carlotta Farioli, Irene Diotti, Alice Camilli e Veronica Pallaro — hanno fatto ballare tutti con le vivaci musiche del “Día de los Muertos” messicano.

Le atlete sono state accompagnate alla manifestazione dall’istruttrice Giulia Granaiola e dall’aiuto longer Federica Brunetto. Un ringraziamento speciale va anche al Comitato Organizzatore FISE Liguria (Federazione Italiana Sport Equestri).

Proprio ispirandosi a questo evento, l’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle organizza settimanalmente un corso dedicato al Volteggioco, rivolto ai bambini dai 4 anni in su, nel quale i primi approcci al volteggio vengono affiancati da giochi e attività ludiche. L’allenamento dura circa un’ora e mezza ed è strutturato in tre fasi: la prima con riscaldamento e stretching, la seconda con una sessione sul cavallo finto per apprendere i nuovi movimenti e, infine, la terza fase dedicata alla pratica sul cavallo vero in movimento.

Il centro ippico si trova a Finale Ligure, in via Calvisio, dove il settore dispone di una piccola scuderia con una quindicina di cavalli e pony. Qui, oltre al Volteggioco, vengono proposti diversi corsi dedicati a tutte le età: dal corso di motricità con il pony, rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, fino ai corsi e alle lezioni di equitazione e di volteggio equestre per ragazzi e adulti. Tutti i corsi sono tenuti da istruttori qualificati FISE.

Sempre a Finale Ligure, domenica 22 e lunedì 23 febbraio si sono svolte due giornate di stage con i tecnici padovani Davide Zanella e Rebecca Greggio, Campioni del Mondo di Pas de Deux 3* (categorie a coppie) e Campioni Europei nell’estate 2025.

Lo stage, organizzato dal settore A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle presso la propria struttura, era rivolto a tutti gli atleti liguri e ha visto la partecipazione sia degli atleti del settore sia di quelli di altre due società genovesi: la Tenuta L&S e il Centro Ippico del Golfo. Nel corso delle due giornate i tecnici hanno trasmesso numerosi nuovi spunti agli atleti, utili per perfezionare e migliorare il loro lavoro.

Queste due bellissime giornate rappresentano la dimostrazione di quanto il volteggio sia uno sport completo: una disciplina che unisce coordinazione, flessibilità e forza a un fondamentale spirito di squadra, che lega tra loro gli atleti e rafforza il rapporto con i loro compagni di squadra a quattro zampe.