Motori | Il Caffè Roma di protagonista al Gran Premio di Monaco, l’amministrazione: "Orgogliosi, qualifica al meglio l’immagine della città"

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l'assessore al Commercio Franca Gainnotta e tutta l'Amministrazione Comunale si congratulano con lo storico Caffè Roma di Alassio per il prestigioso traguardo raggiunto con la presenza al Grand Prix di Monaco di Formula 1 2026, dove la nuova “Roma Lounge” poco distante dal Palazzo dei Principi porterà nel cuore del Principato lo stile, l’accoglienza e la tradizione della città del Muretto, offrendo agli ospiti un'accurata proposta eno-gastronomica che comprende i rinomati Baci di Alassio.

“Questo risultato del Caffè Roma – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – ci rende veramente orgogliosi: portare nel cuore del Principato di Monaco i sapori, lo stile e l’ospitalità di Alassio rappresentati dallo storico locale alassino fondato nel 1936 dai mitici fratelli Berrino significa qualificare al meglio l’immagine della nostra città. La presenza del Caffè Roma in un evento di altissimo profilo internazionale come il Gran Premio di Monaco consente di raggiungere un pubblico internazionale attento allo stile e alla qualità, perfettamente in linea con il target che Alassio sta perseguendo”.

“Siamo veramente soddisfatti – prosegue l’assessore al Commercio Franca Giannotta – che un locale storico, che da novant’anni rappresenta un punto di riferimento per Alassio, diventi ambasciatore della nostra città in uno dei contesti internazionali più prestigiosi. In particolare, la presenza dei Baci di Alassio, specialità simbolo della nostra tradizione dolciaria e riconosciuta anche tra i prodotti di Denominazione Comunale, rappresenta un’importante occasione per promuovere e valorizzare l’eccellenza gastronomica del nostro territorio”.