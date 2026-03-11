Polisportiva del Finale | Obiettivo centrato a Ventimiglia con "Aikido al femminile", lo Stage interamente dedicato a donne e bambine

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si è svolto presso il Dojo Aikikai Ventimiglia lo stage ufficiale Aikikai d’Italia, Aikido al femminile, diretto dalle Maestre Silvia Puppo, 2° dan della Sezione Aikido della Polisportiva del Finale e Chiara Principato, 3° dan di Ventimiglia.

L’idea del raduno era quella di proporre una giornata gratuita, di condivisione, energia e armonia, per scoprire i principi dell’Aikido, Arte Marziale fondata sul rispetto, l’equilibrio e la consapevolezza. Pensato dalla Maestra Krystyna Milanowska 3° dan, e dal Maestro Simone Braini 6° dan, Responsabile del Dojo, è stato centrato l’obiettivo di riunire numerose bambine e ragazze, in un Dojo riservato esclusivamente a loro.

A guidare lo stage sono state le insegnanti Silvia e Chiara, che hanno accompagnato le partecipanti in un’esperienza aperta a tutti i livelli di pratica, offrendo numerosi e diversificati spunti:

dall’ Aikitaiso (ginnastica dell’Aikido), alle respirazioni del Kinorenma (meditazione);

(ginnastica dell’Aikido), alle respirazioni del (meditazione); dalle cadute , ai movimenti di Jo, (il bastone);

, ai (il bastone); dalle tecniche ai momenti dedicati al gioco, usando attrezzi sportivi e organizzando percorsi propedeutici all’Arte Marziale.

Hanno centrato l’obiettivo di trasmettere gli aspetti tecnici e marziali, senza trascurare l’importanza di far divertire le numerose, (circa 25), partecipanti attraverso la pratica, contribuendo a rafforzare lo spirito di gruppo e a creare nuovi legami di amicizia. Visto il successo dello stage, a fine giornata si parlava già di una seconda edizione dell’evento.

Ecco i prossimi appuntamenti:

sabato 11 e domenica 12 aprile lo Stage con la Maestra Milena Wayllany , 5° dan dei Dojo Ikeda di Zurigo e del Dojo Aikikai Mestre (Venezia),

lo 5° dan dei Dojo di Zurigo e del Dojo (Venezia), e domenica 10 maggio lo Stage con il Maestro Piero Villaverde, Shihan 7° dan del Dojo Ken Yu Shin di Torino e Membro della Direzione Didattica dell’Aikikai d’Italia.

Due raduni ufficiali da non perdere. Per maggiori informazioni visitare il sito Aikikai d’Italia.