Football Americano | Pirates con i cerotti nella prima trasferta stagionale, stasera il match contro Brescia

“Saturday night lights” per i Pirates 1984 dopo la bye week rigenerativa di domenica scorsa. In questo piovoso marzo la franchigia ligure affronterà la prima trasferta stagionale contro le tigri di Brescia.

Padroni di casa sullo 0-1 dopo il difficile esordio in week 1 contro Trento e quindi riposati e pronti a dare battaglia all ricerca della prima win.



I Pirati con un record di 1-1 arrivano da una bella quanto combattuta vittoria casalinga contro i Seamen Milano di fine febbraio.

Sugli scudi il “black wall” ovvero la difesa di coach De Cunsolo con il nuovo acquisto Digennaro subito protagonista con un fumble ritornato e un sack a tutta velocità.



Per la offense del nuovo OC Anderson due colpi sono stati messi a segno dal front office albisolese.

A rinforzare la “airline” di QB Baidal arriva l’esperto WR Piazzi da Varese, ma la need più importante, nonostante il buon lavoro del running duo Bruno-Poddie, era appunto il gioco di corsa che aveva bisogno di un veterano esperto del ruolo, così il GM Meini assesta un gran colpo, riportando nella west coast ligure Luca Vandelli, il quale dopo avere vestito la jersey della nazionale italiana aveva deciso di dedicarsi al rugby. Atleta a tutto tondo pronto per dare profondità al rushing game pirata.



Nota dolente per coach Delalba l’infermeria che torna a riempirsi dopo il liberi tutti di week 2. Saranno infatti 7 i giocatori che si vedranno costretti a saltare la prima “away” pirata. L’ultima gara in trasferta con tante defezioni ci riporta indietro di 2 anni e alla bellissima vittoria “di mentalità” ligure in quel di Torino contro i Reapers.

Appuntamento quindi questa sera dall’ Enrico Chico Nova di Brescia, con il kick off che accenderà i riflettori alle 20.30. Con il supporto di Gameday la partita si potrà seguire comodamente dal divano, con popcorn, birra e sciarpa Pirates al collo.

