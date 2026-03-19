Anche Albenga protagonista a “Un Comune Obiettivo”: sport, inclusione e solidarietà sulle nevi di Prato Nevoso

Albenga ha preso parte alla manifestazione “Un Comune Obiettivo – La gara che unisce”, iniziativa di sci solidale e inclusiva che si è svolta sulle nevi di Prato Nevoso, coinvolgendo sindaci, amministratori e cittadini delle province di Savona e Cuneo.

L’evento, patrocinato dalle Regioni Liguria e Piemonte, rappresenta un appuntamento inedito a livello nazionale per il suo forte valore simbolico: per la prima volta, amministratori di due diverse province e regioni si sono sfidati sci ai piedi, indossando la fascia tricolore, in una giornata dedicata alla promozione della solidarietà, dell’inclusione e della collaborazione tra territori.

La gara si è svolta a Prato Nevoso ed ha coinvolto anche giovani con disabilità e disturbo dello spettro autistico, accompagnati dall’associazione Discesa Liberi, realtà impegnata a rendere lo sci accessibile a tutti. Un momento particolarmente significativo che ha sottolineato il valore inclusivo dell’iniziativa.

Ogni discesa ha rappresentato un gesto concreto verso un obiettivo comune: costruire una comunità più coesa, attenta e solidale. Il ricavato della manifestazione, derivante anche dalla quota simbolica di partecipazione degli amministratori, è stato interamente devoluto all’Istituto Giannina Gaslini di Genova e alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, a sostegno delle attività dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

A rappresentare la Città di Albenga è stato il Sindaco Riccardo Tomatis, che ha ottenuto un brillante risultato classificandosi primo tra i sindaci della provincia di Savona e secondo nella classifica assoluta provinciale. Si è inoltre aggiudicato il terzo posto nella classifica assoluta complessiva delle due province coinvolte.

Un risultato di rilievo che si affianca al valore più profondo della partecipazione: aver contribuito a un’iniziativa capace di unire territori diversi – il mare della Liguria e le montagne del Piemonte – in un progetto condiviso all’insegna della solidarietà, dell’inclusione e della collaborazione istituzionale.