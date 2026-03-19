Calcio | Torneo delle Regioni. Ultimi raduni per l'Under 17 di Nicola Rossi, i convocati per lo stage del Negrotto

Prosegue l’attività di preparazione della Rappresentativa Under 17 del Comitato Regionale in vista della partecipazione all'ormai imminente 62° Torneo delle Regioni. Nell’ambito del programma tecnico, è stata organizzata una seduta di allenamento per il giorno 24 marzo 2026 alle ore 14,30 nella cornice l’impianto sportivo “Negrotto” di Serra Riccò.
Athletic Club Albaro
Bozzo Thomas – Gamberi Leonardo – Renna Simone
Campomorone Sant’Olcese
Callà Samuel
Canaletto Sepor
Cannavale Alessandro
Ceriale Progetto Calcio
De Negri Matteo
Don Bosco Spezia Calcio
Resasco Riccardo
Lavagnese 1919
Bellebuono Riccardo – Maccaferri Mario
Ligorna 1922
Costa Filippo – Gilardi Edoardo – Saraceni Leonardo
Sanremese Calcio Srl
Albarelli Matteo – Marino Simone – Zouggarh Achraf
Sestrese Bor. 1919
Menegatti Davide
Sestri Levante 1919 Srl
Lamberi Christian
Vado FC 1913
Bruzzone Nicolò – Castrofilippo Andrea – Soldano Andrea
Responsabili Organizzativi: Pampana Giovanni – Balestrino Giovanni
Responsabile Tecnico: Pirovano Marco
Allenatore: Rossi Nicola
Vice Allenatore: Oddone Dario
Dirigente: Gallina Luigi
Fisioterapista: Berriolo Antonello
Preparatore dei portieri: Penna Manuel
Magazziniere: Penna Giampiero