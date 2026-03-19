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Calcio | 19 marzo 2026, 18:54

Calcio | Torneo delle Regioni. Ultimi raduni per l'Under 17 di Nicola Rossi, i convocati per lo stage del Negrotto

De Negri, Bruzzone, Castrofilippo e Giordano i portacolori della provincia di Savona

Calcio | Torneo delle Regioni. Ultimi raduni per l'Under 17 di Nicola Rossi, i convocati per lo stage del Negrotto

Prosegue l’attività di preparazione della Rappresentativa Under 17 del Comitato Regionale in vista della partecipazione all'ormai imminente 62° Torneo delle Regioni. Nell’ambito del programma tecnico, è stata organizzata una seduta di allenamento per il giorno 24 marzo 2026 alle ore 14,30 nella cornice l’impianto sportivo “Negrotto” di Serra Riccò.

Athletic Club Albaro
Bozzo Thomas – Gamberi Leonardo – Renna Simone

Campomorone Sant’Olcese
Callà Samuel

Canaletto Sepor
Cannavale Alessandro

Ceriale Progetto Calcio
De Negri Matteo

Don Bosco Spezia Calcio
Resasco Riccardo

Lavagnese 1919
Bellebuono Riccardo – Maccaferri Mario

Ligorna 1922
Costa Filippo – Gilardi Edoardo – Saraceni Leonardo

Sanremese Calcio Srl
Albarelli Matteo – Marino Simone – Zouggarh Achraf

Sestrese Bor. 1919
Menegatti Davide

Sestri Levante 1919 Srl
Lamberi Christian

Vado FC 1913
Bruzzone Nicolò – Castrofilippo Andrea – Soldano Andrea
 

Responsabili Organizzativi: Pampana Giovanni – Balestrino Giovanni
Responsabile Tecnico: Pirovano Marco
Allenatore: Rossi Nicola
Vice Allenatore: Oddone Dario
Dirigente: Gallina Luigi
Fisioterapista: Berriolo Antonello
Preparatore dei portieri: Penna Manuel
Magazziniere: Penna Giampiero

Redazione

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