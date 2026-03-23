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Calcio | 23 marzo 2026, 10:54

Calcio | Arenzano, rottura del gomito per Battaglia, match sospeso contro il Golfo Paradiso e ambulanza in campo

I crociati sono stati battuti 3-2 dal Golfo Paradiso, l'attaccante è stato trasportato al San Martino

Attimi di grande apprensione nel corso della sfida tra Golfo Paradiso e Arenzano, valida per il campionato di Eccellenza, dove un grave infortunio ha coinvolto l’attaccante ospite Matteo Battaglia.

L’episodio si è verificato al 52’ di gioco, quando il calciatore è rimasto coinvolto in uno scontro di gioco fortuito. Nella caduta, Battaglia ha impattato nuovamente sullo stesso gomito già infortunato in precedenza, riportando conseguenze apparse da subito serie. Secondo le prime informazioni, l’urto avrebbe provocato la fuoriuscita del gomito.

Immediata la sospensione della gara, con i sanitari intervenuti sul terreno di gioco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. I

Dopo i primi soccorsi, il giocatore è stato trasportato all’ospedale Ospedale San Martino, per una valutazione medica più approfondita per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Chiara Orsetti

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