Calcio | I portieri si daranno battaglia a Carcare, il 14 giugno arriva al Corrent la “Goalkeeper Battle BTP”

Per la prima volta arriva a Carcare la “Goalkeeper Battle BTP”, la battaglia tra portieri che coinvolge atleti di tutta Italia, si tratta di un progetto brevettato e registrato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

L’appuntamento, l’unico in Liguria, è fissato il 14 giugno 2026 allo stadio Candido Corrent ed è organizzato in collaborazione con l’ASD Carcarese.

Quella valbormidese sarà la sedicesima tappa della quarta edizione di questa competizione che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre mille atleti. Sarà inoltre l’ultima tappa prima della finale nazionale che si terrà il 20 giugno a Morazzone, a cui potranno accedere i primi classificati di ogni categoria.

La battaglia è dedicata a portieri maschi e femmine, che si affronteranno in una serie di sfide con tiri e parate tra loro. Sono ammesse tutte le categorie senza limite d’età e genere: Primi calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi Juniores, Prima Squadra, Amatori, Over 40, Over 50 e tutti coloro che vogliono divertirsi ed essere portieri per un giorno.

Per iscriversi bisogna compilare il modulo a questo link (https://forms.gle/16w6BuZwQKKfDnGF8 ). Si precisa che non occorre il nullaosta da parte della propria società di calcio.

L’ingresso sarà gratuito per i genitori e/o accompagnatori dei partecipanti.

“Vi aspettiamo numerosi a Carcare per trascorrere insieme una giornata all’insegna dello sport e del divertimento - commentano dall’ASD Carcarese – Siamo molto lieti di poter ospitare questo evento di carattere nazionale che porterà nuovi visitatori e auspichiamo anche clienti per le attività ricettive e non solo della nostra amata città”.