Calcio | Seconda Categoria B. Poker Carcarese Under 21, la Rocchettese battaglia al Corrent

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CARCARESE Under 21-ROCCHETTESE 4-2
Marcatori: 16’ Kebbe, 44’ Cairo, 46' Astigiano aut., 50’ De Carolis rig., 58’ Trieste, 88’ A. Briano
La Carcarese Under 21 21 si aggiudica il derby contro la Rocchettese con un combattuto 4-2 al “Corrent”, conquistando tre punti pesantissimi in chiave salvezza.
I padroni di casa partono meglio e sbloccano il match al 16’ con Kebbe, abile a sfruttare una respinta su punizione. Nel finale di primo tempo arriva il raddoppio con uno splendido tiro da lontanissimo di Cairo (44’), ma la Rocchettese riapre subito la gara grazie all’autorete di Astigiano (45+1’), andando al riposo sul 2-1.
Nella ripresa gli ospiti trovano il pareggio al 5’ con De Carolis su rigore. La Carcarese però reagisce prontamente e torna in vantaggio al 13’ con un preciso diagonale di Trieste. I biancorossi gestiscono e creano diverse occasioni, mentre la Rocchettese sfiora il pari in più circostanze, trovando però sulla sua strada un attento Vico.
Nel finale, all’88’, A. Briano chiude definitivamente i conti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, firmando il 4-2. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria della Carcarese.
CARCARESE Under 21: Vico, Kebbe, Dotta, Briano G., Ogici, Astigiano, Maggioni, Trieste, Cesi, Cairo, Muca.
A disposizione: Bruzzone, Pira, Gueye, Taibout, Monni, Giordano, Torterolo, Briano A., Passarello.
Allenatore: Testa
ROCCHETTESE: Saffirio, Vassalli, Venturino, Haxhiraj, Vinotto, El Boschi, Cisse, Caratti, Carpita, Carta, De Carolis.
A disposizione: Maron, Tirana, Pastorino, Monni D., Decastelli, Scavino.
Allenatore: Prato
ARBITRO: Vaglica di Savona