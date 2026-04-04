Giornata intensa per i soccorritori nella Finale Outdoor Region: quattro infortunati recuperati sui sentieri dell'entroterra

Giornata intensa per i soccorritori nella Finale Outdoor Region, presa d’assalto da numerosi turisti e appassionati di attività all’aria aperta. Nel corso della giornata si sono registrati quattro interventi, alcuni dei quali in contemporanea, che hanno richiesto l’impegno coordinato di soccorso alpino, vigili del fuoco e pubbliche assistenze.

Gli incidenti si sono verificati lungo alcuni dei percorsi più frequentati della zona, tra cui Rollercoaster, Kill Bill, Spillover e San Pantaleo. Gli infortunati hanno riportato principalmente contusioni e sospette fratture agli arti.

Nonostante la dinamica degli incidenti, nessuna delle persone coinvolte risulta in gravi condizioni. Tuttavia, le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse, anche a causa dell’impossibilità di utilizzare l’elisoccorso, impegnato su altri interventi.

Il bilancio finale conta quattro feriti — un italiano e tre turisti tedeschi — tutti trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure del caso.