Football Americano | Una notte che può valere una stagione, i Pirates in trasferta a Torino

C’è un momento, in ogni stagione, in cui il vento cambia direzione. Per i Pirates 1984 quel momento potrebbe avere le luci del sabato sera e il rumore di un campo ostile. Questa sera infatti alle ore 19.00 al CIT Turin di Torino, i pirati salperanno verso una delle trasferte più insidiose dell’anno, affrontando i Reapers Torino in una sfida che sa di bivio.

Non è una semplice partita, è il crocevia. Da una parte la possibilità di costruire un girone di ritorno fatto di corsa, sudore e rincorsa ai playoff di giugno. Dall’altra, il rischio concreto di restare intrappolati nei rimpianti.

All’andata, al Pirates Field, furono i Reapers a imporsi all’esordio stagionale con un netto 24-7. Una domenica che oggi sembra lontana anni luce. Da allora infatti, i Pirates hanno attraversato tempeste, infortuni, assenze e rotazioni forzate. Ma ogni equipaggio che si rispetti sa che il mare non resta agitato per sempre.



All’orizzonte adesso si intravede il sereno.

L’infermeria si è svuotata. La squadra ha ritrovato uomini, energie, nuovi importanti innesti e soprattutto identità. La vittoria pre pasquale contro i Thunders Trento ha segnato un punto di svolta: primo clean sheet stagionale e una difesa tornata ad essere il “Black Wall” dei giorni migliori. Solida, impenetrabile, dominante.



Poi c’è la cabina di regia con Federico Burato che ha preso in mano il timone con autorità, dettando ritmo e direzione nell’ultima uscita, lasciando un’impronta chiara su una vittoria tanto netta quanto convincente. I dettami di coach Anderson e il suo ostinato passing game inizia a dare buoni frutti maturi, da cogliere nelle endzone avversarie.

Torino, però, non è mai terra facile. I Reapers restano avversario ostico, fisico, abituato a colpire nei momenti chiave. Ma i precedenti raccontano anche altro: l’ultimo scontro serale sotto le luci torinesi vide i Pirates imporsi nonostante sette titolari assenti. Fu ribattezzata “la vittoria della mentalità” ed è proprio da lì che si riparte.

Coach Giuso Dell’Alba lo ha ripetuto per tutta la settimana: mentalità, disciplina, fame. Parole che devono trasformarsi in azioni, snap dopo snap, drive dopo drive.



Perché il tempo degli alibi è finito. E il tempo dei Pirates, forse, sta per cominciare davvero.

Saturday Night Lights, mietitori contro pirati.

Il mare è pronto, ora tocca solo alla nave scegliere la rotta.

Segui la partita live su Gameday della fidaf per non perdere neanche uno snap tra queste due franchise entrambe sul 2-2 a pari merito a record con i Thunders.