Calcio | Prima Categoria B. Battesimo stagionale per mister Pusceddu, la Virtus Don Bosco cerca punti tra le mura della Pegliese

Dopo la sfida mattutina tra Dinamo Apparizione e Rossiglionese, il pomeriggio del girone B di Prima Categoria proseguirà con soli due incontri in calendario.
Entrambe le gare inizieranno alle 15:00: Campese - Valsecca e Pegliese - Virtus Don Bosco. Quest'ultimo match segnerà l'esordio sulla panchina dei nerazzurri per mister Pusceddu, attualmente all'ultimo posto dopo il successo dell'Audace Campomorone. Per gli ospiti sarà dunque fondamentale centrare la vittoria sul campo della Pegliese, così da evitare di restare inchiodati in fondo alla classifica.