Ciclismo | L'Asd Ortovero protagonista all'Amstel Gold Race

Anche quest’anno, come è ormai tradizione, una rappresentanza del Circolo Sportivo Ortovero, il team “Birre Rosse”, è partita alla volta del Nord per conquistare un’altra classica. Quest’anno tocca all’Amstel Gold Race amatoriale di ciclismo su strada, che prevede 27 muri lungo i 240 chilometri di percorso. La spedizione è composta da 12 ciclisti, arricchita da una quota rosa.

Saranno alla partenza Paola Domante, detta appunto “quota rosa”, il titano Marino Massa, Fulvio Briano detto “Bruseghin”, Mauro Sinatra, Pier Tornago detto “Pierri Van Petegem”, Pino Cagnino detto “Pino Angela”, Roberto Bertetti, Maurizio Cagnino detto “Olmo”, Egeo Buccarella, Giuseppe Sperandeo e ultimo, ma non ultimo, l’equipaggio del tandem composto da Carlo Ortenzi e dal mitico Antonio Rapa.

Una bella e speciale anteprima dell’attesa gara dei professionisti in programma domenica.

“Ai ciclisti dell’Asd Ortovero, che pedalano forte ma sono sempre attenti a dare un significato di socialità e goliardia alle esperienze agonistiche internazionali (come lo scorso anno alla Liegi-Bastogne-Liegi), auguriamo un weekend che rimanga memorabile nei loro cuori” affermano dall’amministrazione comunale.

“Ortovero è davvero grata a tutti loro per le iniziative che promuovono anche l'immagine del nostro territorio, ormai nota livello nazionale ed internazionale nel mondo del ciclismo, dopo 25 anni di attività del Circolo Sportivo Ortovero, anniversario che cade proprio in questo 2026!” concludono dal Comune ortoverese.