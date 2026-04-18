Sharin Judo | Grande orgoglio per la gara di casa, oltre 420 atleti protagonisti a Quiliano

Ancora un grande successo per lo Sharin Judo, protagonista dell’organizzazione della quinta edizione della Sharin Cup, andata in scena l’11 e 12 aprile al Palazzetto dello Sport. La manifestazione si conferma tra le più importanti del panorama judistico, con una partecipazione in costante crescita.

Oltre 420 atleti, lo Sharin Judo sul podio.

La giornata di sabato, dedicata alle categorie agonistiche (Esordienti, Cadetti, Junior e Senior), ha portato a Quiliano oltre 420 atleti provenienti da più di 60 società italiane e francesi, tra cui la rappresentativa piemontese e delegazioni da Andria, Terni e Nizza.

Ottima la prova dello Sharin Judo, che oltre a gestire con successo l’intera organizzazione ha conquistato il terzo posto nella classifica a squadre:

Rappresentativa Piemonte Kumiai Torino Sharin Judo (SV)

Numerosi anche i risultati individuali per la società di casa.

Primi classificati:

Federico Cerullo (Junior -90 kg)

Laura De Martino (Senior -57 kg)

Matteo Scheul (Esordienti A -42 kg)



Secondi:

Simone Minuto (Junior -73 kg)

Adele Baglietto (Esordienti A -40 kg)



Terzi:

Elia Vitale (Cadetti -60 kg)

Davide Crevani (Junior -81 kg)

Alessio Ferraro (Junior)

Lorenzo Mellini (Senior -73 kg)

Michele Ottavini (Esordienti A -42 kg)

Anna Ficini (Esordienti B -48 kg)

Edoardo Zunino (Esordienti A -50 kg)



Un contributo importante è arrivato anche dagli altri atleti in gara, che hanno rafforzato il risultato complessivo della squadra.



Domenica: protagonisti i più piccoli e dominio Sharin

La domenica, dedicata alle categorie pre-agonistiche, ha visto circa 250 giovani judoka tra i 4 e gli 11 anni.

In questa giornata è stato lo Sharin Judo a imporsi nella classifica finale:

Sharin Judo (SV) OJ Nice Polisportiva SCAT (Genova)

Organizzazione e risultati: doppio successo

La due giorni ha confermato la crescita della Sharin Cup, sia per livello tecnico che per partecipazione. Lo Sharin Judo si è distinto non solo sul tatami, ma anche nella gestione dell’evento.

Soddisfatto il presidente Igor Piperis, che ha ringraziato tecnici, volontari e famiglie per il lavoro svolto.

Quiliano si conferma così ancora una volta punto di riferimento per il judo, grazie anche all’impegno e alla passione dello Sharin Judo.