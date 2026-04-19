Calcio, Prima Categoria A. Virtus vicina al titolo, battaglia per il quarto posto tra Cengio e Andora

A un mese dalla fine del campionato, per la Virtus Sanremese la vittoria del girone A è ormai a portata di mano. Ai matuziani basterà ottenere almeno un punto in più rispetto al Ventimiglia, impegnato in casa contro il Dego, per mettere al sicuro il salto di categoria.

Sfida diretta in valle tra Cengio e Andora per il quarto posto, mentre Quiliano & Valleggia e Altarese si affronteranno al Picasso senza particolari pressioni di classifica.

Grande attenzione anche alla zona playout, con incroci delicati come Cisano-Ospedaletti e Borghetto-Oneglia.

Ad aprire il programma sarà il match delle 14:30 tra Bordighera e Albingaunia, mentre a chiudere la giornata, alle 18:00, sarà la San Filippo Neri impegnata sul campo del Camporosso.