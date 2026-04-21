Motori | Fuoringiro Savona protagonista: successi e podi tra Assoluti d’Italia, Trofei Mono Marca e Minienduro

Tantissimi appuntamenti hanno coinvolto il Motoclub Fuoringiro Savona.

Incominciamo dal Campionato Italiano Assoluti-Coppa Italia svoltosi a Caltanissetta, con una delle tappe più lontane e selettive della stagione.

La gara siciliana, tradizionalmente tra le più dure del calendario per caratteristiche del terreno e logistica, ha messo alla prova piloti e motoclub sin dal venerdì sera, quando si è svolto il prologo: una prova breve ma decisamente tecnica, fondamentale per definire l’ordine di partenza.

Le giornate di sabato e domenica hanno poi visto i piloti affrontare un format impegnativo con tre giri al giorno, ciascuno composto da tre lunghe prove speciali, su un tracciato reso ancora più selettivo dalle condizioni del terreno e dal caldo.

Ottima prestazione per Aurora Pittaluga, che conquista un importante 2° posto nella classe femminile, confermando la propria competitività ai vertici del campionato.

Buona prova anche per Athena Magliolo, che chiude in 5ª posizione, proseguendo il suo percorso di crescita e arricchendosi con importante esperienza.

Una trasferta complessa ma positiva per il Motoclub Fuoringiro Savona, che rientra dalla Sicilia con risultati solidi e la consapevolezza di avere la possibilità di competere ad alto livello anche nelle gare più impegnative del calendario. Il prossimo appuntamento è fissato al 10 di maggio ad Anghiari (AR) per il campionato italiano enduro Under 23 & Senior.



A Piombino (LI), è andata invece in scena la prima tappa del Trofeo Enduro Ktm/Husqvarna/GasGas 2026, evento che ha dato ufficialmente il via a una nuova stagione del mono marca. Ben quattro i piloti del Motoclub savonese schierati, che iniziano a guadagnare punti importanti per il campionato. Ottimo posizionamento per Molinari Edoardo che chiude 1° di categoria Super Big, nella classe KTM 300 2t Diotti Roberto si posiziona 12°, Sartore Gabriele invece porta a casa un ottimo terzo posto con la sua GasGas 300 2t e altrettanto ha fatto Penello Carlo guadagnandosi il 3° posto nella sua categoria.



Frassinello (AL) ha ospitato la prima tappa del Trofeo Mario Ferrero, (campionato dedicato ai giovani minienduristi dagli 8 ai 16 anni), al via la giovanissima miniendurista Diana Althea, unica ligure iscritta al Ferrero, che porta al termine la sua prima gara con un ottimo 6° posto nella classifica femminile 85cc e 1° nella classifica ligure.



Finiamo con il Crossodromo di Chieve, dove si è svolta la 4° tappa del Campionato Nord-Ovest Motornext, dove il talentuoso Stefano Milani ha conquistato un importantissimo 6° posto di giornata nella classe Sport Mx1.