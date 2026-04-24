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Calcio | 24 aprile 2026, 15:22

Calcio. Sanremese: Clarence Seedorf tra gli ospiti dell'ultima gara casalinga della stagione

L'ex centrocampista di Milan, Inter, Sampdoria e Real Madrid assisterà al match contro il Club Milano

Sono stati tanti gli ex calciatori ospiti della Sanremese

Sono stati tanti gli ex calciatori ospiti della Sanremese

Domenica la Sanremese può salutare il suo pubblico allo Stadio Comunale nel match contro il Club Milano che è l'ultimo in casa di questa stagione.

Lo potrà fare con la serenità di aver raggiunto dopo il 2-2 nel derby con l'Imperia la matematica salvezza in Serie D, e come sempre lo farà con quello che ormai è diventato un copione ricorrente nelle partite casalinghe dei biancazzurri.

Tra i vari ospiti che assisteranno all'ultima in casa dei matuziani, ci sarà anche l'ex centrocampista Clarence Seedorf, che in Italia ha vestito le maglie di Milan, Inter e Sampdoria, e proprio in blucerchiato e nel Real Madrid è stato compagno di squadra per diverse stagioni nella seconda metà degli anni novanta del vicepresidente della Sanremese Christian Karembeu. 

Una presenza che va a chiudere in grande una stagione che i biancazzurri hanno vissuto a due facce, con un girone di ritorno davvero importante che consente di guardare al futuro prossimo con fiducia e ottimismo.

Federico Bruzzese

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