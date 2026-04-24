Calcio. Sanremese: Clarence Seedorf tra gli ospiti dell'ultima gara casalinga della stagione

Domenica la Sanremese può salutare il suo pubblico allo Stadio Comunale nel match contro il Club Milano che è l'ultimo in casa di questa stagione.

Lo potrà fare con la serenità di aver raggiunto dopo il 2-2 nel derby con l'Imperia la matematica salvezza in Serie D, e come sempre lo farà con quello che ormai è diventato un copione ricorrente nelle partite casalinghe dei biancazzurri.

Tra i vari ospiti che assisteranno all'ultima in casa dei matuziani, ci sarà anche l'ex centrocampista Clarence Seedorf, che in Italia ha vestito le maglie di Milan, Inter e Sampdoria, e proprio in blucerchiato e nel Real Madrid è stato compagno di squadra per diverse stagioni nella seconda metà degli anni novanta del vicepresidente della Sanremese Christian Karembeu.

Una presenza che va a chiudere in grande una stagione che i biancazzurri hanno vissuto a due facce, con un girone di ritorno davvero importante che consente di guardare al futuro prossimo con fiducia e ottimismo.