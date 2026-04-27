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Calcio | 27 aprile 2026, 16:00

Calcio | Apoteosi Nolese! I biancorossi tornano in Prima Categoria: tutte le immagini del trionfo biancorosso (FOTOGALLERY)

Rocchettese battuta, al triplice fischio l'attesa e la tensione, al gol del Priamar l'esplosione di gioia

Eric Parodi

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