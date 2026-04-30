Giudice Sportivo | Promozione. Tra i savonesi una giornata a Chariq, Asteggiante, Castagna e Di Mari

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 26/ 4/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 26/ 4/2026 INTERCOMUNALE BEVERINO - LEVANTO CALCIO
Il G.S.
• Visto il referto arbitrale della gara in questione;
• Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società
LEVANTO CALCIO, con p.e.c. in data 27.04.2026 h. 21:59;
• Visto il C.U. L.N.D. n. 286 il C.U. 155/A della F.I.G.C. inerente all'abbreviazione dei termini
procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva ove si prevede che per le ultime 4 giornate il
preannuncio di ricorso ai sensi dell’art. 67 deve essere presentato entro le ore 11:00 del giorno
successivo alla gara;
• Visto il combinato disposto dell’ art. 67, secondo comma, art 44, comma 6, e dell’art. 48, quinto
comma, del C.G.S.;
79/27
P.Q.M.
Dispone:
• L'improcedibilità del preannuncio in esame perché tardivo; L'omologazione del risultato conseguito
sul campo;
• Il versamento del contributo previsto dall’art. 48 del C.G.S.
Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione
Firmato
Il Giudice Sportivo
Avv. Filippo Marcenaro
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 LEVANTO CALCIO
Per la condotta di propri tesserati o comunque soggetti riconducibili alla stessa in virtù dell’abbigliamento
sociale i quali a fine gara alla riconsegna dei documenti rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose ed
irriguardose.
Euro 150,00 PRAESE 1945
Per la condotta di un proprio tesserato il quale durante i festeggia- menti colpiva un vetro di una finestra,
rompendolo. Si dispone il rimborso delle spese di ripristino previa fattura.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/ 5/2026
BARLETTA BEATRICE (LEVANTO CALCIO)
A fine gara cercando di assumersi la responsabilità per la condotta di un altro tesserato rivolgeva al ddg
un’espressione ingiuriosa
AMMONIZIONE (I INFR)
NATALE ALESSANDRO (MAGRA AZZURRI)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 14/ 5/2026
AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
VALMATI ENRICO (SESTRESE BOR. 1919)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MALINCONICO
FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (III INFR)
BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CANTARELLA STEFANO (ALBISSOLE 1909)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RIOTTI DANIEL LEON (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MICELI DENIS (FOLLO FOOTBALL CLUB)
CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)
BRUZZESE JACOPO (SAMPIERDARENESE)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
MONTERMINI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
GALATOLO PIETRO (SESTRESE BOR. 1919)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)
A fine gara rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa e successivamente si presentava dallo spogliatoio
assegnato ai ddg per chiedere l'annullamento dell'espulsione.
ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
A fine gara rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa che ripeteva alla notifica del provvedimento di
espulsione.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
ROFFO LUCA (CALVARESE 1923)
FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MICELI DENIS (FOLLO FOOTBALL CLUB)
RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
79/28
LORIERI SAMUELE (MAGRA AZZURRI)
BIAGINI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)
MANZI LORENZO (SAMPIERDARENESE)
CAROGLIO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)
ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)
ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BARDI ALESSIO (MASONE)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CALLONI RICCARDO (CAPERANESE 2015)
PETRICCIOLI DAVIDE (FOLLO FOOTBALL CLUB)
TESTORE FEDERICO (MASONE)
AMMONIZIONE (XI INFR)
MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
FALSINI FILIPPO (PRAESE 1945)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
PIANA MATTEO (LEGINO 1910)
PANDISCIA DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)
CANOVI DAVIDE (PRAESE 1945)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)
ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)
CARLI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
SCHENONE CHRISTIAN (SAN DESIDERIO)
CALLA LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
BENEDINI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MAMMOLITI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SMECCA EMANUELE (CANALETTO SEPOR)
MARIANI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
AVANZINO LUCA (LITTLE CLUB JAMES)
BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)
PELOSI JOSEPH (SAN CIPRIANO)
CASTAGNETO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
SARNO ALFREDO (SERRA RICCO 1971)
SIDDI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (III INFR)
FERRARI LUCA (CA DE RISSI SG)
RASO ANDREA (PRAESE 1945)
OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)
DOTTO LORENZO (SESTRESE BOR. 1919)
AMMONIZIONE (II INFR)
DECERCHI AKIRA RICCARDO (ALBISSOLE 1909)
MESSAOUD AYOUB (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
ARATA GIACOMO (CALVARESE 1923)
TASSANO GIOELE (CALVARESE 1923)
BERTI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
COSTA MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)
COZZANI NICOLO (SANTERENZINA)
BADAMASSI IVAN ALI LUDGER (SUPERBA CALCIO 2017)
MALINCONICO SIMONE (SUPERBA CALCIO 2017)
VULTAGGIO GIANLUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
CASTELLO FABRIZIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CHIAPPE SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)
DEL CARRIA FRANCESCO (SANTERENZINA)
PRETI TOMMASO (SERRA RICCO 1971)