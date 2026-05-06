Calcio | Fezzanese in finale playoff, Ponte: "Col Pietra ha pagato un atteggiamento meno spregiudicato" (VIDEO)

E' stata una prestazione guardinga e attenta quella Fezzanese contro il Pietra Ligure, nella semifinale regionale playoff.
I verdi, dopo il gol iniziale di Morelli, hanno subito per la quasi totalità della gara la pressione biancoceleste, limitata dalle numerose parate compiute dal portiere Mazzola. Il pareggio di Sogno su rigore è stato annullato al 118', dal tiro da fuori area di Beccarelli.
Un atteggiamento insolito per i levantini di mister Ponte, pronto però a motivarne la scelta nell'intervista post partita.