Atletica | Meeting Internazionale Città di Savona, sarà battaglia aperta per i 400 metri

Da Gaborone a Savona, dalle sfide in staffetta alla prova sulla distanza individuale dei 400 metri: il Meeting internazionale Città di Savona proporrà per il giro di pista un cast impreziosito da alcuni atleti reduci dalle recenti World Relays. La statunitense Paris Peoples correrà mercoledì 20 maggio (in diretta integrale su RaiSport dalle 15:45 alle 19:00) la tappa ligure del World Athletics Tour Bronze portando idealmente al collo la medaglia d’oro conquistata nella 4x400 mista a Gaborone: non è l’unico titolo vinto quest’anno dalla quattrocentista a stelle e strisce, capace con gli Stati Uniti di centrare anche l’oro mondiale nella 4x400 femminile ai Mondiali indoor. Peoples vanta un personale da 50.60 ottenuto nel 2023: in quella stessa stagione la connazionale Talitha Diggs si spinse a 49.93, incastonando un palmares comprendente l’oro mondiale outdoor 2022 e il titolo mondiale indoor 2024 sempre nella 4x400 di genere. Alla Fontanassa sarà ai blocchi Sharlene Mawdsley, irlandese oro nella 4x400 mista e argento nella 4x400 femminile agli Europei 2024 ma già vincitrice a Savona: accadde nel 2024 davanti alla futura campionessa olimpica degli 800m Keely Hodgkinson.

Campione in carica a Savona, sui 400m maschili, è il belga Daniel Segers, anch’egli reduce da Gaborone (dove ha contribuito a qualificare la 4x400 uomini belga ai Mondiali 2027): lo scorso anno Segers si impose in 45.28, prodromo del personale portato poi a 44.63. Tra gli avversari troverà il britannico Lewis Davey, uomo da 44.91 bronzo olimpico (2024) e mondiale (2023) nella 4x400 uomini, e l’olandese Eugene Omalla, che vanta il record nazionale indoor (45.18) e l’oro olimpico della 4x400 mista. In chiave italiana, due nomi su tutti: Lorenzo Benati (45.39 in carriera, ha contribuito in Botswana alla qualificazione iridata della 4x400 mista) tra gli uomini e Alessandra Bonora (51.97 di personale e il fresco record italiano nella 4x400 pareggiato a 3:23.40) tra le donne.