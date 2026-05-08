Nuoto | Doria Nuoto Loano, parte alla grande la stagione in vasca lunga

Nel weekend appena concluso si è ufficialmente aperta la stagione estiva in vasca da 50 metri per i nuotatori del Doria Nuoto Loano, con i primi importanti riscontri cronometrici e un ricco bottino di medaglie.

Ad inaugurare il fine settimana di gare sono stati, nella giornata di sabato, Chiara Guarisco e Ettore Durante impegnati negli 800 stile libero. Entrambi hanno ottenuto ottime prestazioni, chiudendo rispettivamente al 4° posto tra le donne assolute e al 2° posto nella categoria maschile, dando così il via a una splendida serie di podi per la squadra.

Domenica mattina sono scesi in vasca Riccardo Cesio, Edoardo Bottino, Ettore Durante, Ettore Gallo, Sebastiano Bottino, Hyeonsu Frumento, Vittorio Sasso, Enea Riolfo, Isli Pisha, Bianca Tonon e Giorgia Matazzi.

Tutti gli atleti hanno fatto registrare ottime prestazioni, utili come importante punto di riferimento in vista della parte più significativa della stagione in vasca lunga.

A completare il medagliere ci ha pensato Sebastiano Bottino, protagonista assoluto tra i maschi 2013: vittoria e medaglia d’oro nei 200 dorso, argento nei 100 dorso e doppio bronzo nei 100 stile libero e nei 100 rana.

Ottimi risultati anche per Bianca Tonon, che conquista due medaglie d’argento nei 100 e nei 200 rana femmine 2014. Doppietta d’oro invece per Hyeonsu Frumento, vincitore dei 100 e 200 rana maschi Esordienti A 2014.

Sale sul podio anche Edoardo Bottino con l’argento nei 100 rana e il bronzo nei 200 misti categoria Ragazzi.

Infine, Ettore Durante arricchisce ulteriormente il suo weekend conquistando anche la medaglia di bronzo nei 200 stile libero categoria Assoluti.