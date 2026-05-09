Calcio | Stagione top in Serie C per Leonardo Consiglio, il portiere scuola Legino rientra al Genoa per gli allenamenti della Prima Squadra

L’approccio di Leonardo Consiglio al mondo del calcio professionistico non sarebbe potuto essere migliore.

Il portiere cresciuto nel settore giovanile del Legino ha infatti vissuto una stagione d’esordio con la maglia del Dolomiti Bellunesi praticamente impeccabile, imponendosi come una delle sorprese più interessanti dell’intero girone A di Serie C. Non a caso, una parte importante della salvezza del club veneto è passata proprio attraverso le parate del suo estremo difensore.

“È stata una stagione molto importante. E speciale – ha dichiarato Consiglio al sito ufficiale del club - perché arrivavo da un periodo complicato, segnato da vari infortuni. Qui, invece, ho trovato continuità. Ringrazio la società per avermi dato l’opportunità di indossare questa maglia e per aver creduto in me fin dal primo giorno».

Archiviato il campionato, Consiglio ha fatto immediatamente rientro al Genoa, dove si sta allenando sotto la guida di mister Daniele De Rossi. La Federazione ha infatti concesso il nulla osta per permettergli di lavorare con la Prima Squadra: il giovane portiere sarà così monitorato dallo staff tecnico rossoblù e dalla dirigenza del club più antico d’Italia.

Per la prossima stagione le strade possibili sembrano essere due: un nuovo prestito in Serie C, ma in una formazione di alta fascia, oppure il salto in Serie B, così da accelerare ulteriormente il proprio percorso di crescita.