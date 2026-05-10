Calcio | Prima Categoria A. Ultima giornata, resta aperta la corsa playout

Il girone A di Prima Categoria sarà l’ultimo a chiudere il proprio cammino nei campionati ponentini.
Le gare delle 15:00 serviranno a definire gli ultimi dettagli in classifica per gran parte delle squadre impegnate in campo.
La Virtus Sanremese ha già conquistato la Promozione, mentre il Ventimiglia è certo della qualificazione al tabellone playoff regionale.
Resta invece ancora aperta la corsa salvezza. Il Cisano proverà a superare il Camporosso per centrare la permanenza diretta in categoria: i biancoblu di Porcella dovranno battere il fanalino di coda Bordighera e sperare contemporaneamente in una sconfitta del Camporosso contro l’Albingaunia, oggi impegnati a Pietra Ligure.
Playout già sicuri, invece, per il Boghetto. I granata cercheranno il successo contro la già retrocessa San Filippo Neri, con l’obiettivo di scavalcare il Cisano e garantirsi così il vantaggio del miglior piazzamento nel doppio confronto salvezza.