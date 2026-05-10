 / Calcio

Calcio | 10 maggio 2026, 11:43

Calcio | Prima Categoria A. Ultima giornata, resta aperta la corsa playout

Calcio | Prima Categoria A. Ultima giornata, resta aperta la corsa playout

Il girone A di Prima Categoria sarà l’ultimo a chiudere il proprio cammino nei campionati ponentini.

Le gare delle 15:00 serviranno a definire gli ultimi dettagli in classifica per gran parte delle squadre impegnate in campo.

La Virtus Sanremese ha già conquistato la Promozione, mentre il Ventimiglia è certo della qualificazione al tabellone playoff regionale.

Resta invece ancora aperta la corsa salvezza. Il Cisano proverà a superare il Camporosso per centrare la permanenza diretta in categoria: i biancoblu di Porcella dovranno battere il fanalino di coda Bordighera e sperare contemporaneamente in una sconfitta del Camporosso contro l’Albingaunia, oggi impegnati a Pietra Ligure.

Playout già sicuri, invece, per il Boghetto. I granata cercheranno il successo contro la già retrocessa San Filippo Neri, con l’obiettivo di scavalcare il Cisano e garantirsi così il vantaggio del miglior piazzamento nel doppio confronto salvezza.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium