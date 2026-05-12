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Calcio | 12 maggio 2026, 11:31

Calcio | Il Rivasamba annuncia Davide Sonetti, l'ex ds del Vado passa ai calafati

Calcio | Il Rivasamba annuncia Davide Sonetti, l'ex ds del Vado passa ai calafati

La nota orange:

La A.S.D. Rivasamba H.C.A. comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo per la stagione 2026/2027 a Davide Sonetti. Figura di comprovata esperienza e competenza, ha già ricoperto questo ruolo in Società come Ligorna, GolfoParadisoProRecco e Serra Riccò.
Andrà a sostituire il Direttore Sportivo uscente Nicola Portoricco, il quale rimarrà nei quadri societari ricoprendo il ruolo di Direttore Tecnico.
A entrambi la nostra Società augura un buon lavoro in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva.

cs

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