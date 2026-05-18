Guglielmo Ighina campione d’Europa: Calizzano festeggia il suo gigante dal "braccio di ferro"

Un trionfo che porta il nome di Calizzano ai vertici dello sport europeo. Guglielmo Ighina ha conquistato il titolo di Campione Europeo Youth 110 kg di armwrestling con il braccio sinistro, aggiungendo anche il prestigioso risultato di Vice Campione Europeo con il destro.

Un successo straordinario, maturato dopo mesi di allenamenti, sacrifici e preparazione, che conferma il talento del giovane atleta ligure in una disciplina sempre più competitiva e spettacolare.

"Guglielmo rappresenta un esempio straordinario di impegno, serietà e dedizione allo sport" sottolinea l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Pierangelo Olivieri. "Questo titolo europeo è il risultato di un percorso costruito con sacrificio quotidiano e grande determinazione".

La vittoria continentale arriva al termine di una stagione già ricca di soddisfazioni internazionali, che nei mesi scorsi avevano attirato anche l’attenzione della stampa locale. Ma il doppio podio europeo segna oggi una consacrazione definitiva per il giovane armwrestler.

"Vederlo salire sul gradino più alto del podio europeo riempie di orgoglio tutta la nostra comunità", aggiunge l’amministrazione Olivieri. "Guglielmo non porta soltanto una medaglia a casa, ma trasmette valori autentici come disciplina, passione e spirito di sacrificio".

Nel mondo del braccio di ferro, dove tecnica, forza mentale e preparazione atletica si decidono in pochi istanti, il risultato ottenuto da Ighina assume ancora più valore. La categoria Youth 110 kg rappresenta infatti uno dei livelli più impegnativi del panorama continentale.

"Calizzano è fiera di poter celebrare un giovane atleta che sta scrivendo una pagina bellissima di sport" - conclude il Comune. "Il suo percorso dimostra come talento e lavoro possano portare a risultati straordinari anche partendo da una piccola realtà come la nostra".