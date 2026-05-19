Softball | Eagles irresistibili, anche la capolista Avigliana si arrende davanti alle ragazze finalesi

Ci sono giornate che valgono più del risultato finale. Giornate che raccontano crescita, emozioni, sacrifici e quel legame speciale che nasce soltanto nelle vere squadre. La trasferta compiuta dall’A.S.D. Riviera Aquila Baseball Softball, Settore della Polisportiva del Finale, domenica 17 maggio ad Avigliana contro le Rebels, capofila del campionato, è stata esattamente questo per le giovani aquile finalesi: una vittoria conquistata con il cuore e una seconda soltanto sfiorata, ma capace forse di lasciare ancora più orgoglio.



PRIMA PARTITA: UNA RIMONTA CHE SFIORA IL MIRACOLO

L’inizio della prima gara vede le Eagles entrare in campo con un po’ di naturale timore davanti alla squadra prima in classifica. Le mazze finalesi faticano inizialmente a trovare ritmo, ma la batteria composta da Mia Nderjaku e Amelia Cani tiene perfettamente testa alle piemontesi, concedendo soltanto una segnatura.

Nel secondo inning arriva persino il sorpasso delle aquile, immediatamente però replicato dalle Rebels, che con il passare della gara sembrano prendere definitivamente il controllo dell’incontro fino al 9-4.

Quando tutto sembra ormai deciso, però, succede qualcosa che va oltre il semplice punteggio.

Le giovani finalesi iniziano a lottare su ogni lancio, su ogni battuta, su ogni corsa. Punto dopo punto, inning dopo inning, la rimonta prende forma. Le Rebels smettono di segnare, mentre le Eagles iniziano a credere davvero nell’impresa. La panchina si accende, il dugout trascina la squadra e le piemontesi iniziano a sentire il peso della pressione.

Il sogno rimonta termina e il Finale Ligure chiude la prima gara con un 9-8 di misura per l’Avigliana, ma le ragazze e i ragazzi finalesi escono dal campo con qualcosa di molto più importante di una vittoria: la consapevolezza di poter competere davvero contro chiunque.



SECONDA PARTITA: L’AQUILA SPIEGA FINALMENTE LE ALI

Nel secondo incontro il manager Sergio Formentelli continua con convinzione il percorso intrapreso durante tutta la stagione, scegliendo ancora una volta di dare spazio alle giocatrici meno esperte e alle esordienti, senza rinunciare alla crescita del gruppo nemmeno davanti alla capolista.

La partita è splendida ed equilibrata, giocata sempre sul filo delle emozioni. Le Eagles passano avanti, vengono raggiunte, reagiscono ancora. Ogni inning sembra raccontare una storia diversa.

Nel rispetto del lavoro programmato durante l’anno, la lanciatrice viene cambiata a ogni inning indipendentemente dal risultato. Una scelta coraggiosa, che mette davanti la crescita delle ragazze prima ancora del risultato.

Al termine dei tempi regolamentari il punteggio è ancora in parità. Servono gli inning supplementari.

Ed è lì che le aquile spiccano davvero il volo.

L’attacco finalese costruisce quattro punti pesantissimi, trascinato dall’entusiasmo di una squadra che ormai sente di poter compiere qualcosa di speciale.

Nel cerchio di lancio sale Emily Nderjaku, la più giovane e inesperta del gruppo. L’inizio è difficile: arriva un punto delle avversarie e un corridore conquista la seconda base. Tutto sembra apparecchiato per il ribaltone finale.

Ma Emily non si scompone.

Con coraggio e sangue freddo induce la migliore battitrice piemontese a colpire una palla alta e debole verso l’esterno, dove Daria Bulat compie una splendida presa al volo prima di tirare immediatamente in seconda a Mia Nderjaku, completando un magnifico doppio gioco, l’unico di tutta la giornata.

È il momento che cambia definitivamente la partita.

Poco dopo arriva la terza eliminazione e con essa la chiusura dei giochi. Esplosione di gioia per le giovani Eagles: 11-9 il finale, contro la squadra prima in classifica.



MOLTO PIÙ DI UNA VITTORIA

A fine giornata restano le immagini più belle: il ballo della squadra sul campo, gli abbracci, la voglia di rimanere insieme anche dopo la partita e la commozione del tecnico Luca Battaglieri davanti alla crescita di questo gruppo.

Perché al di là del risultato favorevole, questa squadra sta costruendo qualcosa di speciale.

Brilla la prova di Noah Zanandrea, autore di diverse prese al volo fondamentali nei momenti più delicati della giornata, così come l’aggressività sulle basi di Mia Nderjaku, Ilary Santos, Tobias Mihuta, Amelia Cani, Anna Cantero e Youness Tazrout, capaci di mettere costantemente pressione alla difesa avversaria con corse e rubate.

Il lavoro svolto in allenamento dal tecnico Matteo Battaglieri sulla corsa sulle basi sta iniziando a vedersi sempre di più, così come cresce l’intera qualità offensiva della squadra grazie anche al lavoro tecnico di Lorenzo Arzani. Da segnalare la lunga battuta di Amelia Cani e le valide intelligenti di Francesco Pio e Youness Tazrout.

Molto positivo anche l’esordio di Noel Cani, apparso subito sereno e per nulla intimorito contro avversarie ben più esperte.

Nel cerchio di lancio si alternano ormai con continuità Mia ed Emily Nderjaku, Ilary Santos, Anna Cantero e Amelia Cani, mentre altre due lanciatrici erano assenti. Un patrimonio importante per il futuro delle Eagles, costruito con pazienza e dedizione grazie al lavoro della preziosissima piching coach Lori Lecini.

Domenica 24 maggio le giovani aquile torneranno sul diamante di casa dello Stadio Viola, alle ore 11.00, contro La Loggia.

E comunque andrà, una cosa ormai è certa: queste ragazze e questi ragazzi stanno imparando non solo a vincere, ma soprattutto a credere in sé stessi, inseguendo un sogno: conquistare un posto nel primo concentramento delle finali nazionali.