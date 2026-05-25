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Calcio | 25 maggio 2026, 18:29

Calcio | Cisano. Mirko Antonelli chiude la carriera con un gol che vale una stagione: "Ora non mi frega più nessuno!" (VIDEO)

Il rigore trasformato a Borghetto ha consegnato la salvezza nelle mani dei biancoblu

Calcio | Cisano. Mirko Antonelli chiude la carriera con un gol che vale una stagione: &quot;Ora non mi frega più nessuno!&quot; (VIDEO)

E’ servito tutto il sangue freddo di Mirko Antonelli per trasformare in rete il calcio di rigore concesso al 90’ al Cisano: l’ultima occasione per mettere il punto a una stagione complicata e conquistare la salvezza sul campo del Borghetto.

Un traguardo che la scorsa estate sembrava quasi scontato, ma che nel corso del campionato era arrivato ad assumere i contorni di un vero miraggio per la formazione biancoblù.

Proprio Antonelli è tornato a indossare gli scarpini dopo aver scelto di affiancare mister Porcella in panchina. Una scelta che, a conti fatti, non poteva essere più appropriata.

Eric Parodi

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