Calcio | Cisano. Mirko Antonelli chiude la carriera con un gol che vale una stagione: "Ora non mi frega più nessuno!" (VIDEO)

E’ servito tutto il sangue freddo di Mirko Antonelli per trasformare in rete il calcio di rigore concesso al 90’ al Cisano: l’ultima occasione per mettere il punto a una stagione complicata e conquistare la salvezza sul campo del Borghetto.
Un traguardo che la scorsa estate sembrava quasi scontato, ma che nel corso del campionato era arrivato ad assumere i contorni di un vero miraggio per la formazione biancoblù.
Proprio Antonelli è tornato a indossare gli scarpini dopo aver scelto di affiancare mister Porcella in panchina. Una scelta che, a conti fatti, non poteva essere più appropriata.