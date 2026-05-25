Lake Rocks Sup Festival Sara Oddera grande protagonista in Carinzia

Sara Oddera sul podio alla The Lake Rocks SUP Festival di Villach, gara di SUP (stand up paddle) sotto l’egida dell’ICF (International Canoe Federation) di livello internazionale.

Dal 14 al 17 maggio il lago Faaker See, nella splendida Carinzia austriaca, ha ospitato la seconda gara internazionale ICF della stagione 2026 di Stand Up Paddle: la The Lake Rocks SUP Festival.

La savonese Sara Oddera, del Sup Team Savona, tesserata per il Delta Sup, atleta nazionale della SIC Maui, ha lasciato il segno nella categoria Master 50 con tre prestazioni di alto livello.

Il risultato più brillante è arrivato nella City Race, dove Sara ha conquistato uno splendido secondo posto, sfiorando la vittoria in una gara adrenalinica che richiede tecnica, velocità e lucidità. Un argento meritatissimo in un contesto internazionale di altissimo profilo.

Nelle altre due prove, la paddler ligure ha chiuso al quinto posto sia nella Long Distance che nella Gara Tecnica, confermando una solidità e una continuità di rendimento che la rendono un punto di riferimento per il SUP italiano.

Un podio e due piazzamenti di vertice: Sara Oddera torna a casa con la consapevolezza di essere competitiva ai massimi livelli internazionali e con la voglia di fare ancora meglio nel prosieguo di una stagione già entusiasmante.



