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Calcio | 28 maggio 2026, 20:02

Calcio | Mallare, confermato mister Fiori per la stagione 2026/27

Con lui il vice Giuseppe Parisi

Calcio | Mallare, confermato mister Fiori per la stagione 2026/27

La nota ufficiale:

La società calcistica Mallare è orgogliosa di annunciare la conferma di Marco Fiori in veste di allenatore e il suo vice Giuseppe Parisi per la stagione 2026/2027!

Dopo il grande lavoro svolto insieme, la società ha scelto di proseguire questo percorso fatto di impegno, crescita e attaccamento alla maglia. La loro esperienza, la passione e la determinazione saranno ancora una volta fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione.

Siamo pronti a ripartire con entusiasmo, spirito di squadra e tanta voglia di regalare emozioni!

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