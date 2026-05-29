Calcio | Under 14, inizia la Coppa della Alpi, esordio per la Liguria ad Andora

Da oggi il Ponente ligure torna ad accogliere il grande calcio giovanile con la Coppa delle Alpi Under 14 - Primo Memorial Antonio Sonno, manifestazione che fino al 1° giugno porterà sui campi della riviera le rappresentative regionali più interessanti del panorama dilettantistico nazionale. Tra Loano, Pietra Ligure, Ceriale, Andora, Arma di Taggia e Sanremo saranno protagonisti ragazzi classe 2012.
Per la Liguria sarà anche l’occasione di confrontarsi subito con avversarie di alto livello nel girone B, dove troverà Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte-Valle d’Aosta.
La scelta del Ponente come sede dell’evento conferma ancora una volta la centralità della Liguria nell’organizzazione di appuntamenti calcistici giovanili, coinvolgendo società, famiglie e appassionati lungo tutta la costa ponentina.
L’esordio della selezione ligure è in programma questa sera ad Andora contro il Friuli Venezia Giulia, mentre domani ad Andora arriverà il Veneto. La fase a gironi si chiuderà domenica ancora ad Andora contro il Piemonte-Valle d’Aosta, prima delle finali del 1° giugno che assegneranno il trofeo sul campo di Sanremo.
Il calendario
Venerdì 29 maggio
Trento-Sardegna, Loano, ore 18
Lombardia-Bolzano, Pietra Ligure, ore 18
Veneto-Piemonte Valle d’Aosta, Ceriale, ore 18
Friuli Venezia Giulia-Liguria, Arma di Taggia, ore 18
Sabato 30 maggio
Sardegna-Lombardia, Loano, ore 17
Bolzano-Trento, Pietra Ligure, ore 17
Piemonte Valle d’Aosta-Friuli Venezia Giulia, Ceriale, ore 17
Liguria-Veneto, Andora, ore 17
Domenica 31 maggio
Lombardia-Trento, Loano, ore 17
Sardegna-Bolzano, Pietra Ligure, ore 17
Friuli Venezia Giulia-Veneto, Ceriale, ore 17
Piemonte Valle d’Aosta-Liguria, Andora, ore 17
Lunedì 1° giugno – Finali
Finale 7°/8° posto: 4ª Girone A-4ª Girone B, Pietra Ligure, ore 10
Finale 5°/6° posto: 3ª Girone A-3ª Girone B, Loano, ore 10
Finale 3°/4° posto: 2ª Girone A-2ª Girone B, Sanremo, ore 10
Finale 1°/2° posto: 1ª Girone A-1ª Girone B, Sanremo, ore 12