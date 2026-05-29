Volley | Nuova chiamata azzurra per Giorgia Pisano, a metà giugno lo stage a Darfo Boario Terme

C’è anche un volto del comprensorio savonese tra le atlete selezionate dalla Federazione Italiana Pallavolo per il prossimo stage del Club Italia Nord Est.
Il Direttore Tecnico delle Attività Giovanili Femminili, il professor Marco Mencarelli, ha infatti inserito tra le convocate anche Giorgia Pisano, giovane pallavolista originaria di Andora attualmente tesserata per la società pavese del Certosa Volley.
Per la giocatrice ligure si tratta di una chiamata di grande prestigio, all’interno di un gruppo composto dai migliori prospetti del panorama giovanile azzurro.
Il raduno si svolgerà a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, da lunedì 15 a venerdì 19 giugno 2026.
Di seguito l’elenco completo delle convocate:
- Marianna Gabriella Bertolini – Futura Volley Giovani SSD
- Jessica Casotto – A.S.D. Pallavolo Sangiorgina
- Isabel Ceccon – ATA Trento Volley
- Adriana Maria Ciomaga – Pallavolo Stra A.S.D.
- Benedetta Frambrosi – Volley Bergamo 1991 SRL
- Vera Franchin – U.S.M.A. Un. Spor. Maria Ausil.
- Anja Guadagnini – ASD Sportclub Neugries
- Alisien Markart – A.S. Volano Volley
- Emma Morsut – Chions Fiume Volley ASD
- Francesca Ongaro – Busnago Volleyball Team ASD
- Sofia Piazzini – Volley Bergamo 1991 SRL
- Giorgia Pisano – Certosa Volley ASD
- Veronica Rigamonti – Uyba Volley SSDRL
- Benedetta Rigon – ASD Schio Volley
- Angelica Rumiel – Chions Fiume Volley ASD
- Francesca Zaggia – U.S.M.A. Un. Spor. Maria Ausil.