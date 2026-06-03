Le Vele protagoniste del weekend ad Alassio!

L’estate entra nel vivo ad Alassio e Le Vele si prepara ad accogliere un nuovo fine settimana all’insegna della musica e del divertimento. Il celebre club della Riviera ligure aprirà le porte venerdì 5 e sabato 6 giugno con due appuntamenti tra i più attesi della stagione, pronti a richiamare pubblico da tutto il Nord Italia e non solo.
Venerdì 5 giugno — ore 23:00 — MAMACITA
Venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 23:00, protagonista della serata sarà Mamacita, il format Latin Urban più famoso d’Italia, che da anni conquista le piste dei principali locali nazionali e internazionali. Una notte esplosiva all’insegna dei migliori successi Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban, accompagnati da uno show coinvolgente e da un’atmosfera capace di trasformare ogni evento in un’esperienza unica. Un appuntamento imperdibile per chi ama ballare e lasciarsi travolgere dall’energia delle sonorità più amate del momento.
Promozioni della serata:
- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00 con consumazione inclusa.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Sabato 6 giugno — ore 23:00 — STYLHERTZ
Sabato 6 giugno, a partire dalle ore 23:00, sarà invece la volta di Stylhertz, il party che celebra l’incontro tra musica e stile attraverso un format elegante e contemporaneo. “Where Music Meets Style” è il concept che accompagnerà il pubblico in una notte caratterizzata da sonorità ricercate, scenografie suggestive e un’atmosfera internazionale. In consolle tornerà Samuele Sartini, tra i dj più apprezzati del momento, che con le sue produzioni sta facendo ballare i dancefloor di tutta Italia e non solo. Al suo fianco ci sarà Francis Key, per una serata all’insegna della migliore musica house e commerciale. Un evento pensato per chi desidera vivere la nightlife in una delle location più iconiche della Riviera, tra divertimento, glamour e qualità musicale.
Promozioni della serata:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora
dall'apertura dell'evento.
- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Tra il fascino del mare, la migliore musica e un’atmosfera unica, Le Vele si prepara a vivere un nuovo weekend da protagonista. Un appuntamento che conferma il locale come una delle destinazioni più amate della nightlife della Riviera.
Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.
È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.
Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!
Le Vele Alassio presents Mamacita - Friday, 5th June 2026
Le Vele Alassio vi aspettano per un'altra notte al ritmo di Mamacita!!
Friday, 5th June 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
MAMACITA
Summer Tour 2026
IN CONSOLLE
MAMACITA Crew
PERFORMERS: Mamacita Dancers
Official Radio Partner Radio 105
Visuals by Bridge Production
DETAILS
- Dress Code: Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-friday-5th-june-2026/232878/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 6th June 2026
Where music meets style!
Saturday, 6th June 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
STYLHERTZ
LINE UP
Samuele Sartini
Francis Key
DETAILS
- Dress Code: Stylish
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Stylish
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-6th-june-2026/232953/channel/le-vele
Per saperne di più e per prenotare visita:
https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents
INFO & RESERVATIONS
+39 327 97 20 920
+39 328 28 28 721