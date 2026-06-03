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Calcio | 03 giugno 2026, 13:43

Calcio, Tornei Estivi. Oggi il taglio del nastro della Savona Cup: il programma della prima sera

Format confermato su tre campi in contemporanea

Calcio, Tornei Estivi. Oggi il taglio del nastro della Savona Cup: il programma della prima sera

La Savona Cup è pronta a prendere il via, questa sera infatti ci sarà il consueto taglio del nastro con un programma ricchissimo fin dalla prima giornata di gare.

Sono infatti ben sette le sfide in programma, come di consueto spalmate su tre campi del capoluogo provinciale.

Questo il programma di quest'oggi:

TRINCEE

20:30 ASTON BIRRA - DN COSTRUZIONI SRL
21:30 INTERNATIONAL MIX - SEVEN STREET
22:30 PRO SECCO - MEDIOLANUM TEAM SAVONA

MARACANA'

20:30 BOUTIQUE DELLA PIZZA - DELSER FC
21:30 LORD NELSON - KRAPFEN DI CESARE

SCALETTI

21:00 GIGATECH IMPIANTI - L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA
22:00 TEAM TEMPOCASA - PESCERIA PESSANO / DARK

CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO

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