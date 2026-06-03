Calcio, Tornei Estivi. Oggi il taglio del nastro della Savona Cup: il programma della prima sera

La Savona Cup è pronta a prendere il via, questa sera infatti ci sarà il consueto taglio del nastro con un programma ricchissimo fin dalla prima giornata di gare.
Sono infatti ben sette le sfide in programma, come di consueto spalmate su tre campi del capoluogo provinciale.
Questo il programma di quest'oggi:
TRINCEE
20:30 ASTON BIRRA - DN COSTRUZIONI SRL
21:30 INTERNATIONAL MIX - SEVEN STREET
22:30 PRO SECCO - MEDIOLANUM TEAM SAVONA
MARACANA'
20:30 BOUTIQUE DELLA PIZZA - DELSER FC
21:30 LORD NELSON - KRAPFEN DI CESARE
SCALETTI
21:00 GIGATECH IMPIANTI - L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA
22:00 TEAM TEMPOCASA - PESCERIA PESSANO / DARK