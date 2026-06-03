Nuoto artistico | Cresce il Doria Nuoto Loano protagonista: vittorie e podi in tutte le categorie

Per il Doria Nuoto Loano è stato un fine settimana ricco di risultati positivi in tutte le categorie.

Nella categoria Esordienti C, le atlete del sodalizio loanese hanno partecipato per la prima volta tutte insieme nell’esercizio di squadra. Il gruppo composto da Pastorino, Navoni, Riolfo, Carzolio, Della Vecchia, Ronaldi e Viassolo ha conquistato un ottimo quarto posto, dimostrando grande affiatamento e una costante crescita tecnica. Buoni riscontri anche dagli esercizi individuali, con Mia Pastorino nel solo e il doppio formato da Riolfo e Navoni capaci di migliorare i punteggi ottenuti nelle precedenti gare stagionali.

Grande soddisfazione anche nella categoria Esordienti B, dove la squadra composta da Bianchi, Passino, Tosetti, Perri, Cesio e Noberasco ha conquistato il primo posto nonostante l’assenza di diverse componenti. Nel solo, Lavinia Tosetti ha ulteriormente incrementato il proprio punteggio, conquistando un meritato secondo posto, mentre il doppio formato da Perri e Cesio ha offerto una prova di assoluto valore.

Nella categoria Esordienti A, il doppio composto da Amelia Bonfante e Gea Piromalli è riuscito a superare alcuni problemi tecnici legati alla musica, chiudendo la gara in quarta posizione. Le due sincronette si sono poi riscattate nel trio insieme a Tosetti, migliorando il punteggio rispetto alle precedenti uscite e conquistando uno splendido secondo posto.

Risultati importanti anche nella categoria Ragazze. La squadra formata da Attolini, Bassani, Capelli, Dall’O, Gattuso, Illiano, Orso e Varaldo ha infatti conquistato il secondo gradino del podio. Poco dopo è arrivato l’esordio dell’esercizio libero combinato, costruito su un medley dedicato ai videogiochi, tra cui Tetris e Pac-Man, con una successione di singoli, doppi, quartetti, sestetti ed esercizi di gruppo. La formazione composta da Bassani, Capelli, Dall’O, Falletta, Frascherelli, Gattuso, Grappiolo, Illiano, Orso e Varaldo ha ottenuto il terzo posto, un risultato incoraggiante in vista degli ultimi impegni stagionali.

A completare il bilancio positivo del Doria Nuoto Loano è stata Elena Razzaio che, nella categoria Assolute, ha conquistato il primo posto grazie alla sua prova nel solo.