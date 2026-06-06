Polisportiva Spotornese | Grande festa per la chiusura della stagione sportiva, nel ricordo di Matteo Marcenaro

Nella suggestiva cornice del Centro Sportivo Polivalente di Vezzi Portio, la Polisportiva Spotornese ha celebrato la festa di chiusura della stagione sportiva 2025-2026. Il pomeriggio si è aperto all'insegna del divertimento e dello sport, con le esibizioni dei giovani atleti delle scuole di tennis, minivolley e judo. Grande entusiasmo per la partecipazione delle rappresentanze del volley femminile, reduce dagli ottimi risultati nei campionati di I e II divisione, e della squadra di tennistavolo, fresca vincitrice del campionato di serie D2. L'evento ha rappresentato anche un momento di profonda commozione per ricordare Matteo Marcenaro, figura di spicco della comunità locale ed ex atleta della sezione tennis della Polisportiva, prematuramente scomparso nel novembre 2023. Una vera e propria reunion di amici che si sono stretti attorno al suo ricordo.



La gioia e l'energia dei bambini che hanno calcato il campo polivalente sono state il corollario perfetto per celebrare un giovane uomo entusiasta, curioso e da sempre attento ai bisogni dei propri compaesani. Alla giornata hanno preso parte anche le realtà associative a cui Matteo era profondamente legato: la sezione Avis di Spotorno, di cui era donatore e stimato consigliere, e una delegazione degli Oratori Riuniti della Santissima Annunziata, associazione che Matteo ha sempre sostenuto con il proprio impegno umano e professionale. Proprio in questi giorni, gli Oratori hanno avviato una raccolta fondi benefica per il restauro interno dell'Oratorio di Santa Caterina. A dare ulteriore valore istituzionale all'evento è stata la presenza del Sindaco di Vezzi Portio, Germano Barbano, che nel salutare i presenti ha voluto ricordare Matteo non solo come concittadino esemplare, ma anche come prezioso e importante supporto nella sua esperienza amministrativa