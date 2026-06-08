Calcio | Festa di fine stagione per il Vado Under 15, mister Pilleri: "Porterò con me i legami costruiti in questa stagione"

Venerdì scorso, presso il ristorante pizzeria Stella Marina di Zinola, i ragazzi di mister Maurizio Pilleri, insieme allo staff e alle famiglie, hanno festeggiato la vittoria del campionato regionale.

È stata una bellissima serata, durante la quale sono stati assegnati premi a tutto lo staff che ha accompagnato il percorso vincente del Vado Under 15: un lavoro svolto nell’ombra, ogni giorno, con competenza, cuore, disponibilità e passione.

Al termine della serata sono stati premiati tutti i ragazzi, che hanno ricevuto una maglia personalizzata destinata a diventare un ricordo da incorniciare. Il mister ha poi voluto ringraziare i genitori per il tempo, la pazienza e la fiducia dimostrata nel corso della stagione.

"Quando una famiglia sostiene un gruppo con rispetto e passione - ha dichiarato il mister - si crea un ambiente speciale, e in questo caso il loro contributo è stato fondamentale.

Per me è il terzo titolo regionale ma questo resterà nella storia del Vado FC. Tuttavia, ciò che porterò con me saranno soprattutto i legami costruiti durante questa stagione. Le coppe, prima o poi, finiscono in bacheca; le emozioni, invece, restano per sempre.”