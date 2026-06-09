Calciomercato | Carcarese. E' il giorno di altre tre conferme: ancora in biancorosso Chiarloine, Ferrero e Berruti

Tris di conferme per l’ASD Carcarese che annuncia la permanenza in biancorosso di Marco Chiarlone, Elia Ferrero e Thomas Berruti, tutti e tre arrivati al Corrent l’anno scorso.

Esterno d’attacco, la scorsa stagione Chiarlone (2006) ha collezionato numerose presenze realizzando tre reti. Nessun gol ma ottime prestazioni per i due giovani, classe 2008, Ferrero e Berruti che si sono sempre fatti trovare pronti quando sono stati chiamati in causa.

Siamo sicuri che nel nuovo anno, potrete dimostrare ancora di più le vostre qualità!