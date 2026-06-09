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Calcio | 09 giugno 2026, 16:51

Calciomercato | Ceriale, rinnovo ok con Samuel Destito

Calciomercato | Ceriale, rinnovo ok con Samuel Destito

L'annuncio biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica la prosecuzione del rapporto sportivo con Samuel Destito, difensore classe 2006.

Personalità decisa e figura affidabile, nella passata stagione il suo contributo è stato fondamentale per raggiungere l'obiettivo. Un elemento di famiglia, già stato nel nostro ambiente nel suo trascorso giovanile, poi altre esperienze tra cui quella all'Imperia che gli è valsa l'esordio in Serie D.

A Samuel l'in bocca al lupo societario per la nuova stagione sportiva.

cs

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